Elon Musk pone en duda su presunta enemistad con Trump al asistir a una cena de gala en la Casa Blanca

El presunto distanciamiento entre Elon Musk y el presidente Donald Trump podría no ser tan real como aparentan, pues el multimillonario sudafricano asistió a una cena de gala efectuada en la Casa Blanca en honor del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

Desde que finales de mayo, cuando dejó de ser el responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el fundador de Tesla comenzó a criticar a la actual administración federal e incluso describió a la política fiscal promovida por Donald Trump como “una abominación repugnante”.

“Francamente, me ha decepcionado ver el enorme gasto público, que aumenta el déficit presupuestario, en lugar de reducirlo, y socava el trabajo que está realizando el equipo del DOGE.

Lo siento, pero ya no aguanto más. Este proyecto de ley del Congreso, enorme, escandaloso y repleto de gastos superfluos, es una abominación repugnante”, expresó durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS.

De ahí en adelante, los comentarios de Musk fueron subiendo de tono hasta el punto en que dio a conocer el lanzamiento de su propio partido político.

“Hoy se forma el Partido América para devolverles su libertad”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

El año pasado, Elon Musk le donó más de $200 millones de dólares a la campaña de Donald Trump. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

En respuesta, Donald Trump lo amenazó con romper los contratos que el gobierno federal tenía con sus empresas sino le bajaba de tono a sus declaraciones y si se atrevía a donarle dinero al Partido Demócrata de cara a las elecciones intermedias.

“Elon podría recibir, con diferencia, más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin ellos, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica. Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna.

¿Quizás deberíamos pedirle a DOGE que analice esto a fondo? ¡¡¡Hay mucho dinero por ahorrar!!!”, escribió el mandatario en la plataforma Truth Social, en julio.

Sin embargo, los dimes y diretes entre ambos magnates parecieran ser sólo una simulación, pues de lo contrario nadie explicaría porqué Musk no sólo pudo acceder a la Casa Blanca para participar una cena de gala, sino que vestido de smoking se le pudo observar cómodamente dialogando con algunos de los invitados de Donald Trump en el Salón Este.

Si bien es cierto que no hay ninguna imagen del presidente cerca de Musk, está claro que el sudafricano recibió una invitación para acudir a la Casa Blanca.

“Esta sala está repleta de los líderes más importantes del mundo”, mencionó Trump quien lucía muy contento, en gran parte, por haber saldado sus diferencias con Musk, esto si alguna vez en verdad llegaron a tenerlas.

