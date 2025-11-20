Irritación en la Unión Europea por el presunto plan secreto de paz negociado por EE.UU. y Rusia sobre Ucrania

El medio estadounidense Axios reveló el miércoles, 19 de noviembre de 2025, que existe un plan que negocian Washington y Rusia para terminar el conflicto de más de tres años en Ucrania.

El proyecto contempla que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército. Asimismo, la propuesta exige que Ucrania ceda su armamento de largo alcance.

Las reacciones en Europa no se han hecho esperar: “Para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen, eso está muy claro”, zanjó ante la prensa en Bruselas la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

“Tenemos que entender que, en esta guerra, hay un agresor y una víctima”, agregó. “Rusia podría terminar la guerra inmediatamente si deja de bombardear y matar pero no hemos visto concesiones (…), subrayó. “No hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia”, añadió Kallas.

Paz como sinónimo de capitulación

El plan propuesto por Estados Unidos parece alinearse con las demandas de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación. Kallas afirmó que, por lo que ella sabía, no ha habido ninguna aportación al plan por parte de Ucrania ni de sus aliados europeos.

“La paz no puede ser la capitulación”, añadió el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, a su llegada a Bruselas para una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. “Los ucranianos siempre rechazarán cualquier forma de capitulación”, insistió, y recordó que los europeos defienden el principio de una paz “justa” y “duradera”.

La posición alemana

Por su parte, el ministro alemán para Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería Federal de Alemania, Thorsten Frei, mostró también su malestar por el supuesto plan de paz.

“Da la impresión que Putin puede lograr sus objetivos en la guerra que no puede conseguir en el campo de batalla. Y eso, seguro, sería un resultado que no sería aceptable”, dijo Frei en una entrevista con la cadena de televión ‘ntv’.

En sus declaraciones, Frei comenta que las informaciones sobre el plan de EE.UU. y Rusia le resultaban “perturbadoras”. Y añadió que a la iniciativa le falta “credibilidad”, dada la evolución del campo de batalla.