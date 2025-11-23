Dos texanos acusados de planear invadir una isla haitiana y someter a mujeres y niños como esclavos sexuales

Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron que Gavin Rivers Weisenburg, de 21 años, y Tanner Christopher Thomas, de 20, fueron acusados de conspiración para asesinar, mutilar o secuestrar en un país extranjero y producción de pornografía infantil.

Los cargos fueron presentados por la Fiscalía del Distrito Este de Texas, que describió el presunto plan como un intento de dominación militar y explotación sexual de una comunidad entera.

Un plan de invasión a gran escala

De acuerdo con los documentos judiciales, entre agosto de 2024 y julio de 2025, Weisenburg y Thomas habrían organizado un plan para invadir la isla haitiana de Gonave, una comunidad con aproximadamente 100,000 habitantes.

Los fiscales sostienen que los acusados: planeaban asesinar a todos los hombres de la isla, pretendían esclavizar sexualmente a mujeres y niños, y buscaban “llevar a cabo sus fantasías de violación”, según la acusación formal.

Para ejecutar el plan, los dos jóvenes habrían tomado varias medidas preparatorias, incluyendo intentar comprar un velero, armas y municiones, aprender criollo haitiano, inscribirse en escuelas para adquirir habilidades útiles en el plan, e intentar reclutar a personas sin hogar de Washington D.C. para servir como fuerza mercenaria.

Entrenamiento militar incluido

Las autoridades señalan que Thomas llegó a ingresar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, presuntamente para obtener entrenamiento militar que apoyara el futuro ataque.

Además del supuesto plan de invasión, Weisenburg y Thomas también enfrentan cargos por producción de pornografía infantil, lo que agrava aún más su situación legal.

Si son declarados culpables por el cargo de conspiración, podría resultar en cadena perpetua en prisión federal, mientras que la acusación por pornografía infantil conlleva entre 15 y 30 años de cárcel por separado.

Una comunidad señalada como objetivo

La isla de Gonave, ubicada en el golfo de Gonave frente a la costa haitiana, alberga unas 100,000 personas, según la organización La Gonave Haiti Partners.

Las autoridades continúan procesando el caso, mientras la Fiscalía federal describe el complot como uno de los planes criminales más inquietantes y extremos presentados ante sus tribunales en los últimos años.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera