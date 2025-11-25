Powerball en vivo: resultados del lunes 24 de noviembre de 2025

Este lunes se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 24 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $655 millones de dólares. Revisa aquí todos los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

8 16 26 30 58 14 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, obtendrás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$655 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo juego el miércoles 26 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: