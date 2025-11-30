Arrestan a joven en Illinois por incendiar la casa familiar tras discusión de Acción de Gracias

Un joven de Illinois fue arrestado el jueves por la noche después de presuntamente provocar un incendio en la vivienda de su familia tras una acalorada discusión por el Día de Acción de Gracias, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El detenido, Erik J. Crump, de 21 años, enfrenta cargos de incendio agravado e incendio residencial, luego de que las autoridades concluyeran que utilizó un acelerante para iniciar el fuego en su dormitorio.

Los agentes acudieron inicialmente a la residencia, ubicada en la cuadra 40100 de North Lone Oak Road, en Beach Park, alrededor de las 7:30 p. m., debido a una disputa familiar.

Los parientes aseguraron que Crump había estado hostigando a otros en la casa, aunque la policía determinó que no se había cometido ningún delito. Tras mediar, el joven accedió a alejarse de la vivienda por el resto de la noche.

La casa se llenó de humo y la familia tuvo que evacuar

Aproximadamente una hora después, los servicios de emergencia recibieron un reporte de incendio en la misma dirección.

Al llegar, los bomberos observaron a un hombre que coincidía con la descripción de Crump, armado con un cuchillo a un costado de la carretera. El sospechoso huyó y los agentes establecieron un perímetro.

Un perro rastreador siguió su olor hasta un callejón sin salida, lo que hizo pensar que pudo haber escapado en un vehículo.

Más tarde, Crump fue localizado en un depósito de almacenamiento en la cuadra 39400 de North Lewis Avenue y detenido sin incidentes.

De acuerdo con los detectives, Crump había sido informado de que sería expulsado de la casa tras la pelea inicial. Poco después, habría regresado, rociado su dormitorio con un acelerante y encendido el fuego antes de huir.

La familia, que notó que el humo comenzaba a propagarse rápidamente, evacuó a tiempo. El incendio causó daños significativos, pero no se reportaron heridos.

“Una verdadera bendición que nadie resultara herido”

El sheriff John D. Idleburg destacó la rápida respuesta de los primeros intervinientes.

“Es una verdadera bendición que nadie resultara herido o muerto en este acto sin sentido”, afirmó. Agregó que, mientras las familias del condado celebraban el Día de Acción de Gracias, los agentes y bomberos “respondieron en cuestión de minutos”, aseguraron el área, colaboraron en la extinción del fuego y detuvieron al sospechoso antes de que representara un riesgo mayor.

Tras revisar el caso, la Fiscalía del Estado del Condado de Lake aprobó los cargos formales de incendio agravado e incendio residencial.

