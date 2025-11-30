Paisajista hispano en Florida acusado de matar a su expareja y fingir que estaba detenida por ICE

Las autoridades del condado de Miami-Dade arrestaron a Saúl García González, de 40 años, quien enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Nerida Martel, de 37 años, madre de su hija de dos años.

El caso ha generado amplia atención debido a que, según el informe policial, el sospechoso habría intentado persuadir a amigos y familiares de que la mujer estaba desaparecida porque había sido detenida por autoridades migratorias.

La versión inicial: una supuesta detención por ICE

De acuerdo con documentos citados por WPLG, García González aseguró a su círculo cercano que creía que Martel “posiblemente estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.

Sin embargo, al no aparecer su nombre en los registros oficiales, amigos y familiares insistieron en que debía reportar su desaparición ante la policía, lo que hizo el 9 de octubre, tres días después de afirmar haberla visto por última vez al dejar a su hija en la guardería.

Hallazgo del cuerpo y contradicciones

El 11 de octubre, el cuerpo de Martel fue encontrado en un canal cercano a su vivienda, con una lesión de bala en la cabeza.

La investigación avanzó rápidamente después de que los detectives detectaran inconsistencias en la versión del acusado. Según el informe policial, Martel había buscado refugio con una amiga debido a tensiones en la relación y familiares señalaron episodios previos de maltrato verbal.

Los registros telefónicos obtenidos por los investigadores situaron a García González en el área del canal en el período en que la mujer desapareció.

Arresto y proceso judicial

García González, originario de México y dedicado al trabajo de jardinería, fue detenido el miércoles y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Las autoridades no han aclarado por qué el acusado afirmó que ICE habría detenido a su expareja ni han precisado su estatus migratorio en Estados Unidos.

El caso continúa en investigación mientras la Fiscalía prepara los próximos pasos del proceso judicial.

