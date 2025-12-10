Hombre en Colorado es acusado de asesinar a su expareja y ocultar el cuerpo en un carrito de compras

La comunidad de Westminster, Colorado, continúa conmocionada tras la muerte de Annette Marie Valdez, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un bote de basura el 4 de diciembre, seis días después de haber sido reportada como desaparecida.

Las autoridades señalan a su expareja, Thomas Perales, como el presunto responsable. El hombre, de 40 años aproximadamente y en situación de calle, era padre de uno de los hijos de Valdez y tenía un largo historial de violencia doméstica y violaciones de órdenes de protección.

El hallazgo y la admisión del sospechoso

De acuerdo con documentos judiciales, Perales declaró a los detectives que durante una discusión en el Día de Acción de Gracias se “desmayó” y terminó sometiendo a Valdez mientras le cubría la boca. Cuando la encontró sin vida, afirmó haber “entrado en pánico”.

En su admisión, relató que trasladó el cuerpo envuelto en mantas utilizando un bote de basura que tomó de detrás de un supermercado Safeway. Investigadores citaron una frase que Perales dijo a los agentes al ser detenido: “¿Saben que maté a mi esposa y la exhibí?”

El forense indicó que las lesiones en el cuello de la víctima eran compatibles con trauma previo a la muerte. Sin embargo, el estado de descomposición dificultó un análisis más profundo.

Un historial de violencia ignorado por el sistema

La familia de Valdez relató que durante años habían intentado que ella se alejara definitivamente del agresor. Entre 2022 y 2024, la policía fue llamada 67 veces al apartamento de la víctima, nueve de las cuales por violencia doméstica.

Solo un mes antes del crimen, Perales había sido detenido luego de intentar abrir la puerta del apartamento con un cuchillo y dañar la cerradura, mientras Valdez pedía ayuda por teléfono y observaba al agresor a través de una cámara Ring.

Un juez lo sentenció a 12 meses de libertad condicional y lo dejó en libertad el 21 de noviembre, apenas siete días antes de la desaparición de Valdez.

La familia busca respuestas

Los familiares narraron que conocieron detalles del crimen gracias a miembros de la comunidad sin hogar, quienes afirmaron haber visto a Perales empujar un carrito con el cuerpo de Valdez en su interior.

“Hemos intentado con todas nuestras fuerzas alejarla de él”, dijo su hermano, Adam Larson, quien lamentó que ella insistiera en mantener contacto porque “él era el padre de su hijo”.

La familia encontró la puerta del apartamento sin seguro, el teléfono de Valdez en la cama y sus llaves en el suelo cuando ella no regresó tras el Día de Acción de Gracias.

Los hijos de la víctima y el proceso judicial

Las tres hijas de Valdez permanecerán con familiares durante las festividades navideñas. “Su madre ya no está y ya casi es Navidad. No sabemos qué decirles”, expresó Analisa Larson, cuñada de la víctima.

Perales comparecerá ante un tribunal para enfrentar cargos por asesinato en segundo grado, abuso de un cadáver y violación de una orden de protección. La Oficina del Fiscal del Condado de Adams determinará en los próximos días la acusación formal.

Sigue leyendo:

–Excursionista de Texas muere por el calor extremo en un sendero del Gran Cañón

–Hallan muertos a padre e hija en un parque de Utah: estaban perdidos y sin agua

–Hallan muerto a un excursionista que pasó la noche en el Gran Cañón