Padre de Amy Winehouse emprende acciones legales contra dos amigas cercanas de la cantante

Un litigio civil llevó al Tribunal Superior británico a examinar la controvertida disposición de cerca de 150 artículos personales atribuidos a la legendaria cantante Amy Winehouse. Mitch Winehouse, padre de la artista, presentó una demanda contra Naomi Parry y Catriona Gourlay, dos amigas de su hija, acusándolas de la venta indebida de dichas pertenencias.

El origen del conflicto se remonta a una subasta celebrada en Los Ángeles en 2021, que recaudó aproximadamente 1.4 millones de dólares. De ese total, un 30% fue destinado a la Amy Winehouse Foundation.

Sin embargo, Mitch Winehouse descubrió posteriormente que alrededor de 150 piezas —en su mayoría vestuario— habían sido aportadas por Parry y Gourlay. Él alega que estos objetos eran propiedad de la cantante y que las demandadas obtuvieron ganancias injustificadas por valor de unas 730 mil libras esterlinas.

Las versiones presentadas

Las versiones presentadas ante la jueza adjunta Sarah Clarke KC son diametralmente opuestas. Por un lado, Mitch Winehouse y su abogado, Henry Legge KC, sostienen que Parry y Gourlay “ocultaron deliberadamente” su reclamo de propiedad sobre los artículos antes de la subasta.

Winehouse admitió no contar con pruebas concretas de que los objetos fueran sustraídos de una instalación de resguardo, pero niega que su acción legal esté motivada por “celos mezquinos”, insistiendo en la defensa del patrimonio legítimo de su hija.

Por otro lado, las demandadas, ambas de 41 años, defienden su posición argumentando que los artículos ya les pertenecían o fueron obsequios directos de Amy Winehouse.

Naomi Parry, diseñadora, declaró ante el tribunal que, tras la subasta, el organizador Darren Julien le informó que Mitch Winehouse “no comprendía que la mayoría de los objetos vendidos” eran de la cantante.

Parry también relató que el padre de Amy llegó a acusarlas de haber “robado” piezas del almacén y, de manera más grave, que les ofreció 187 mil libras para que “todo esto desapareciera”, oferta que ella rechazó tajantemente, llegando a afirmar: “Prefería prender fuego al dinero antes que darle un céntimo”.

Parry insistió en la existencia de “pruebas documentales” que demostrarían que Mitch estaba al tanto de sus colecciones. Además, detalló que subastó cerca de 60 piezas de su propiedad, entre las que destacó un minivestido usado por Winehouse en su último concierto en Belgrado, el cual se vendió por más de 180 mil libras.

El juicio, que ya se ha celebrado en parte, quedó programado para concluir y reanudarse en enero, dejando en suspenso la resolución de este amargo conflicto que enfrenta a la familia de la icónica artista, con quienes fueron sus cercanas amigas.

Antes de conflicto, el padre de la cantante y las amigas de su hija tenían una relación saludable. Sin embargo, este incidente significó el fin de la armonía y ahora se enfrentarán –otra vez– en el juzgado.

Winehouse, una de las voces más prominentes de su generación, falleció en el año 2011 a los 27 años.

