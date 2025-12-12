El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 12 de diciembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:31 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 5%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.