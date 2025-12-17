El senador Eric Schmitt enfrenta una demanda por $50 mil millones de dólares proveniente China

Eric Schmitt, senador por Misuri, enfrenta una demanda por $50 mil millones de dólares presentada por la Municipalidad de Wuhan y algunas instituciones chinas en represalia a diversas acusaciones emitidas cuando el republicano fungía como fiscal general hace ya casi seis años y afirmó que presuntamente, además de ocultar información sobre la COVID-19, se hizo muy poco en China para contener el brote del virus.

Años después de que Schmitt demandó al gobierno de Beijing durante la pandemia, el Gobierno Popular de la Municipalidad de Wuhan, la Academia de Ciencias de China y el Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de Ciencias de China, unieron fuerzas para ser ahora quienes asumen el rol de demandantes exigiendo una millonaria indemnización.

La demanda en poder de Fox News Digital, acusa a Eric Schmitt y a Andrew Bailey, codirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), por presuntamente haber dañado la reputación de China, Wuhan y las instalaciones de investigación asociadas a través de ” litigios maliciosos y vejatorios, fabricando enorme desinformación y difundiendo calumnias estigmatizantes y discriminatorias”.

A través de un comunicado, el senador Schmitt continúa responsabilizando a China de haber desatado la pandemia.

“Los vuelos internos con origen y destino en Wuhan no se cancelaron, los vuelos internacionales siguieron entrando y saliendo de Wuhan. Expusimos todo eso [en Schmitt contra la República Popular China] y Missouri recibió una sentencia de $24 mil millones de dólares”, señala parte del documento.

Eric Schmitt y su equipo legal se preparan para hacerle frente a una demanda sin precedentes. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

El político republicano aseguró que no se dejará intimidar y responderá para sacudirse la denuncia entablada en su contra.

“No me van a intimidar. Por cierto, parte del objetivo de la demanda era exponer cómo manipulan las cadenas de suministro —en este caso, se trataba de EPI—, pero también podían manipular las cadenas de suministro de minerales críticos y productos farmacéuticos.

Es fundamental que China rinda cuentas, y eso es lo que buscaba esta demanda. También es revelador, creo, cómo han reaccionado al perseguir a un senador estadounidense en funciones y a exfuncionarios que argumentaron que mintieron al mundo, lo que le costó a Missouri un montón de dinero e innumerables vidas y medios de vida”, enfatizó.

