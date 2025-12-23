Greta Thunberg es detenida en Londres por apoyar a militantes de Palestine Action

Las asociaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine anunciaron en sendos comunicados la detención en Londres de Greta Thunbergel martes, 23 de diciembre de 2025.

Al parecer, Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer ‘Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio'”, señaló un portavoz de Defend Our Juries. La activista “fue detenida en virtud de la ley antiterrorista” británica.

Huelga de hambre

La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action. Tras ser acusado de cometer actos de vandalismo, el grupo fue añadido a principios de julio de 2025 a la lista de organizaciones consideradas “terroristas”.

Los militantes que ahora hacen huelga de hambre tienen entre 20 y 31 años. Se encuentran encarcelados a la espera de su juicio por haber llevado a cabo acciones en nombre del grupo.

Según Defend Our Juries, más de 2,000 personas han sido detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo. Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

Greta Thunberg es la primera figura de fama mundial en ser detenida en este contexto. Imágenes difundidas en las redes sociales la muestran sentada en el suelo con una pancarta.