Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
SAGITARIO
Ya vete mentalizando porque tu fortaleza se está forjando pa’ una situación medio complicada que viene en próximas fechas. Y no es por asustarte, es pa’ que te pongas perra, filosa y con la ceja levantada, porque si no te plantas firme te van a dar justo donde más te duele y luego ni cómo llorar sin hacer el ridículo. Pon atención a tus sueños, porque ahí viene la guía que necesitas; no los ignores, que la vida te está hablando y tú nomás viéndole la cara al techo.
Cuidado con amistades que nomás te buscan cuando les conviene, tú vas a aprender a identificarlos por cómo hablan, cómo se te acercan y cómo te chulean nomás pa’ sacarte ventaja. Viaje en puerta, reencuentros, convivencias bonitas con amistades de antes y familia, pero aguas con cambios repentinos de humor, porque podrías arruinar buenos momentos sin darte cuenta. Hay enemigos que ya te traen entre ceja y ceja, y si no te pones perra van a querer usarte como títere; no les des chance, tú enciende la vela, reza un rosario y pégales la mirada de “no me estés chingando”.
Organízate, deja la flojera de lado, que no estás pa’ estar perdiendo el tiempo en pendejadas. Ponte clara con tus metas, ¿pa’ dónde vas? ¿qué quieres lograr? Nada cae del cielo más que la lluvia y uno que otro pendej0. Cuida las apariencias, especialmente si esa persona te importa más de lo que aceptas; hay cosas que se dicen con la boca, pero también se destruyen con un gesto mal hecho. Y recuerda: el que no se pone perra, termina trapeado.
CAPRICORNIO
Corazón, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca; en estos días podrías aventar una indiscreción sin querer y terminar lastimando a una persona que sí vale la pena. No seas lengua suelta, que luego uno habla por ardor y no por razón. En próximos días llega una situación fuerte con una amistad o familiar, y ahí vas a demostrar de qué estás hecho: con calma, con fuerza y sin aventar golpes a lo pendej0.
Hay suerte en números que terminan en 3 y 8, así que si te late un boleto, una rifa o un intento, dale, pero con prudencia. En amores, si tienes pareja, la comunicación será la medicina; si no hay confianza, no hay nada, así de fácil. Y si estás soltero o soltera, no te me aloques porque ahí viene una persona que no solo va a tocar tu puerta… va a querer entrar a tu casa, acomodarse y cobrar lo que debes emocionalmente. Viejas deudas del corazón van a salir a la luz, prepárate.
Controla tus cambios de humor porque luego ni tú te aguantas y terminas hiriendo a la gente que más te quiere. No cargues broncas ajenas, suelta lo que no es tuyo. En el ambiente familiar podrían llegar comentarios negativos que buscan desestabilizarte; sonríe, asiente y sigue tu camino, que tú no naciste pa’ andar dando explicaciones. Un amor del pasado podría regresar moviendo emociones viejas… pero ahora con una versión tuya más fuerte y más despierta. Aprende a buscar soluciones, no complicaciones; si la vida ya te mostró por dónde no, es pa’ que no regreses de menso.
ACUARIO
Aprende a decir que NO sin temblar ni pedir perdón. Ya deja de estar disponible para gente culera que nomás te usa cuando necesita un favor y luego ni las gracias te da. Te ven cara de Uber emocional y no, mi amor, tampoco es así. Amor de una noche podría dejarte satisfecho y con la sonrisa torcida, pero no confundas placer con promesas; hay cuerpos ricos y hay relaciones tóxicas, y esta semana podrías toparte con ambos.
Infidelidad rondando en el aire o mentiras dentro de la relación; si tienes pareja, abre bien el ojo, porque hay alguien que podría estarte moviendo el tapete o tomando dinero que no le corresponde. Si notas actitudes raras o excusas pendejas, no te quedes callado, porque lo que no se habla, se pudre. Si no tienes pareja, cuidado con el amor exprés por Face, porque se ve conexión con derecho, fuego, pasión, encuentros ricos y sin compromiso… disfrútalo mientras te lata, pero si ves drama, corre antes de que te encadenen al tóxico.
Vienen oportunidades laborales: cambio de puesto, aumento o algo que mueve tus ingresos; acéptalo, pero con cabeza fría. No metas tu cuchara donde no te llaman, porque hay gente que sonríe de frente y habla mierdas a tus espaldas. Tú no naciste pa’ ser tapete ni terapeuta de nadie. Si algo no vibra bonito, suéltalo. Si algo está raro, aléjate. Tu poder está en elegir, no en aguantar. Y recuerda: el que se hace pendej0 con la intuición, termina pagando caro después.
PISCIS
Amores que antes dolían se van quedando atrás como vieja ropa que ya no te queda. Esa etapa de llorar por lo mismo ya se acabó, o al menos debería. Es momento de vivir sin pedir permiso, de disfrutar tu mundo con todo y las grietas, de dejar de explicar tus decisiones a quienes ni aportan ni pagan tus cuentas. Si el mundo se pone en tu contra, tú ponte labial, súbete la autoestima y sal como si nada; hay guerras que se ganan caminando con la frente en alto.
La mitad de semana viene intensa: cambios laborales, movimientos, pendientes y decisiones que no puedes patear pa’ después. Si no atiendes ahora, la vida te va cobrar doble con intereses, y tú ya no estás pa’ pagar la misma factura dos veces. Cuidado con robos, pérdidas o extravíos; no prestes lo que no quieras perder ni cuentes lo que no quieras que se sepa. Hay gente que es dulzura por fuera pero veneno por dentro, y tú a veces te la crees toda.
En el amor, también te traicionas solito: eres infiel a tus propios deseos cuando no sabes lo que quieres. Primero define tu paz, luego el amor y después el futuro. No te dejes manipular por terceras personas ni por opiniones ajenas; si no lo viven contigo, no tienen derecho a opinar. Lo que pidas, vendrá; pero aguas, porque lo negativo también se manifiesta rápido cuando andas pensando pendejadas. Alinea tu mente y el universo te va a seguir el paso. Tú puedes, pero primero tienes que creértelo.
ARIES
Deja de tragarte las palabras. No es momento de callarte nada, si algo te pesa, suéltalo, que la lengua se hizo pa’ hablar y no pa’ guardarse corajes. Aprende a decir que NO, porque no eres ni Cruz Roja ni bote de basura emocional de nadie. A veces das más de lo que tienes y luego tú quedas seco, triste y con la cara de menso. Eso ya no.
Grandes cambios se vienen: compromiso, formalidad, decisiones que te van a mover el piso. Si tienes pareja, podrían dar un paso bien perro: mudanza, compromiso o hasta boda; o le aflojas o te comprometes, pero ya decide porque no puedes estar con un pie adentro y otro afuera nomás pa’ no verte solo. Viene dinero extra o apoyo familiar, pero no lo gastes como si fueras millonario, porque si no se te va como agua entre los dedos.
La mitad de la semana trae limpieza: física, mental y emocional. Tienes la casa hecha un desmadre energético, guardas cosas viejas que nomás sirven pa’ estorbar y atraer malas vibras. Limpia, tira, depura, que lo viejo almacena pesadez. No pidas de rodillas lo que por derecho te corresponde; si es tuyo, se nota, y si no, se va. Días de cambios, incertidumbre y decisiones; controla tu carácter para no desviarte por caminos pendej0s.
Oportunidades económicas llegan: negocios, propuesta, aumento o entrada extra. No dudes de tu capacidad; termina la semana con fuerza y con actitud de “a mí nadie me detiene”. Mira la vida desde otro modo, porque lo que estaba atorado se empieza a destrabar. Y recuerda: Aries que se respeta no se raja, se acomoda la corona y sigue como si nada.
TAURO
Cuídate de rateros, porque alguien podría tratar de fregarte una lana, una pertenencia o hasta una oportunidad. No andes confiando en cualquiera nomás porque te sonríe; hay amistades hipócritas que por delante te aplauden y por detrás te muerden como víbora sin cascabel. Manda al chorizo a quien no te sume y a quien te haga sentir menos, que tú no naciste pa’ aguantar pendejadas.
No confíes a la primera en quien se te acerque con miel en la boca, porque muchos solo quieren un beneficio. En lo sentimental, amores del pasado regresan, pero esta vez la historia podría cambiar; alguien que no duró contigo o que fue pasajero ahora vuelve con intensiones más serias. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? Tú decide, pero no caigas en lo que ya te rompió antes.
Sientes cosas fuertes por alguien que te trae bien inquieto y lubricando la mente de más; déjate querer, pero no pierdas el piso. Cuida lo que salga de tu boca, porque podrías cometer una indiscreción y ventilar a una persona que jugó chueco; si vas a hablar, que sea con verdad, pero no te avientes a lo menso. Si tienes pareja, te podrían hacer de chivo los tamales si no ponen atención; atiende, platiquen, coman juntos, cojan rico y denle mantenimiento al amor porque donde no hay pasión, entra el diablo.
Tauro, confía en tus sueños; están cerca de hacerse realidad. No te sabotees, no les des la llave de tu vida a manos ajenas. Y recuerda: cuando Tauro despierta, nadie lo para; pero cuando se confía, cualquiera lo friega.
GÉMINIS
Ya deja la flojera como si fuera cobija vieja y levántate de una vez. Es momento de ponerte las pilas y empezar a vivir tu vida de manera diferente, con más intención y menos excusas. Estás a nada de consolidar sueños que antes veías imposibles, pero eso no va a pasar mientras sigas recostado esperando a que la vida te resuelva. Céntrate, organízate y dale rumbo a tus metas, que la oportunidad no toca dos veces.
No permitas que nadie construya un mal concepto de ti. Si alguien se pasa de lanza o te quiere hacer quedar mal, párale el tren; no naciste pa’ ser alfombra donde todos se limpian los pies. Amor del pasado aparece, pero esta vez lo verás distinto: ni te va ni te viene. Lo que antes te ahogaba, ahora te flota. Asunto superado, ciclo cerrado, energía liberada.
Date chance de creer en ti. Lo que deseas puede ser tuyo si lo trabajas, no si lo nomás lo visualizas acostado. Pon atención, porque ese negocio que traes rondando la cabeza se puede convertir en algo grande, pero si te duermes, alguien más te roba la idea y te quedas mirando como tonto. Enfrenta tus miedos, no les huyas; lo que persigues también te persigue, pero si tú corres más rápido, te alcanza primero el caos que el éxito.
No le temas a los cambios; a veces la vida te revuelve pa’ ponerte en tu lugar correcto. Solo aguas con lo que deseas porque se cumple, y si andas deseando cosas negativas, también llegan. Cuida tu boca, tus pensamientos y tu energía. Eres capaz de todo, pero también capaz de desmadrarlo si te contradices. Ponte chingón, Géminis, o la oportunidad se va con quien sí se atreve.
CÁNCER
Aprende a decir que NO, porque por ayudar a todos terminas metido en broncas que ni te corresponden. Suelta lo que no es tuyo. En próximos días llegan dos noticias buenas, y entre ellas podría venir un embarazo o nacimiento en la familia que va a traer bendiciones pero también movimiento, visitas, alegrías y uno que otro estrés bonito.
Cambia tu forma de ver la vida; deja de patear tus propios proyectos y dale tiempo a ese negocio o idea que has tenido guardado como si fuera tesoro en el ropero. Ya no digas “luego lo hago”, porque luego nunca llega. Dale arranque, aunque sea despacito, pero dale. Ten muchísimo cuidado con tus cambios de humor, porque lo que dices en cinco segundos puede dejar heridas que tardan meses en cerrarse; no lastimes a quienes te aman nomás porque amaneciste atravesado.
Se viene una sorpresa relacionada con un familiar lejano; algo que moverá emociones y recuerdos. No te me paniques, que la vida solo está reacomodando piezas para que tú avances. Si tienes pareja, no dejes que la monotonía los apague; innoven, rían, salgan, sorpréndanse, hagan travesuras y no permitan que la relación se vuelva cama fría y saludo seco.
Gente chismosa habrá en cada esquina, pero tú no estás pa’ bajar al lodo a pelear con puercos. Mientras más atención les des, más grandes se sienten; ignóralos y se achican solos. Y cuidado: llega un amor fuerte, de esos que mueven el alma, pero también pueden hacerte llorar. No le huyas, pero tampoco entregues el corazón como si no costara nada; aprende a dar, pero también a guardar tantito pa’ ti. Recuerda: el amor sana, pero cuando se vive bien; cuando se vive mal, nomás desmadra.
LEO
Ya deja de estar rumiando pensamientos tontos del pasado y del futuro, porque ni uno existe ya y el otro todavía no llega. El presente es lo único seguro, y si no te enfocas en él, te lo vas a perder mientras te inventas novelas mentales que ni Televisa se atrevería a grabar. Respira, aterriza y reconoce lo que sí tienes, porque ahí está la base de todo lo que viene. Grandes cambios se asoman, cambios que van a mover tu rutina, tu energía y hasta tu forma de ver el amor.
El amor dejará de ser tu prioridad un rato, pero una persona del pasado de 1 o 2 años regresa como si la vida quisiera darte una segunda vuelta al mismo capítulo. Esta vez podría ser bueno, estable y duradero, pero nada te va a caer del cielo: requiere madurez, honestidad y dejar de sabotear lo que sí te quiere bien. Te toca hablar desde la verdad, no desde la herida.
Viene un momento decisivo: vas a poner en su lugar a alguien que ya te tiene hasta la coronilla. Esta vez no te vas a quedar callado; ahora sí vas a poner límites y quien los cruce, se atiene. Se ve viaje con familia, convivencia, unión y noticias importantes; incluso posibilidad de embarazo cerca. Cuida tu relación si la tienes: la monotonía no avisa cuando entra, y cuando te das cuenta, ya se llevó la pasión, las ganas y la atención. No vivas como espectador de tu propia historia.
Retoma eso que deseabas desde niño o niña. No lo vivas como fantasía, trabájalo como objetivo; el universo apoya, pero tú empujas. Y sí, se viene canita al aire… amistad o persona del trabajo, algo ligero, divertido, de esos encuentros que no son eternos pero sí inolvidables. Disfruta, pero con cabeza fría: si vas a jugar, que sea con claridad para no partirte el corazón tú solo. Confía en el proceso, Leo; estás por renacer en áreas que creías acabadas.
VIRGO
Se marca un viaje que te deja buen sabor de boca, aire fresco en el pecho y ganas de moverte más seguido. Andas enchilado por rumores, comentarios y gente que trae tu nombre en la boca más de lo que traen sus propias responsabilidades. Pero no gastes tu energía en eso: la vida solita te va a mostrar quién sí y quién no; tú solo observa y aprende. Tu fuerza es grande cuando la usas bien, pero no te desgastes defendiéndote de todo mundo si no todos merecen explicación.
Eres bien perris para defender lo tuyo, pero deberías usar esa misma garra para conquistar lo que sueñas. Si la mitad de esa fuerza la pusieras en tu crecimiento personal o laboral, ya estarías donde quieres. La monotonía en la relación, si la tienes, es una amenaza real: no dejes que se coma el deseo, la atención y la emoción. Sorprende, cambia la rutina, prende la chispa; el amor no se mantiene solo.
A nivel energético, estás vulnerable y lo sabes. Puedes atraer brujería, envidias, malas intenciones o chismes venenosos sin querer. Límpiate, protégente, pon límites y busca apoyo donde sí sepan; no dejes tu bienestar espiritual en manos de cualquiera que solo promete y no cumple. Es parte de crecer: reconocer que necesitas ayuda inteligente, no promesas baratas.
Una amistad te ve con ojos distintos, mezcla de cariño y deseo, pero hay temor de arruinar lo que ya existe. Si no estás seguro de lo que sientes, no des el paso, no juegues con algo que no sabrás sostener después. Porque cruzar la línea trae consecuencias, y lo que se rompe desde el corazón no siempre se pega igual. Habla, define, aclara; el amor bonito también se construye con decisiones firmes. Virgo, este cierre de año te pide valentía, no silencio.
LIBRA
Una amiga te va a buscar para pedir consejo y, si no sabes qué decir, mejor cállate porque luego uno mete la cuchara donde no lo llaman y termina embarrado en pleitos ajenos. No cargues problemas que no te corresponden, tú no eres terapeuta gratis de nadie. Deja que cada quien enfrente sus broncas; tú ya tienes suficientes con las tuyas. Ten cuidado de que no se te haga bolas el engrudo, porque has dejado pendientes que ya piden atención.
Es momento de retomar tu cuerpo, tu energía y tu amor propio. Dale al gym, zumba, caminata, dieta o lo que puedas, pero empieza, que ya extrañas ese cuerpazo que tenías. No permitas que la monotonía friegue tu relación si la tienes; a veces tus celos y desconfianza son tu peor enemigo, no la otra persona. No confundas intuición con paranoia, porque luego tú solito te saboteas el amor.
Se marca un encuentro intenso con vecino, vecina o amistad de esos que dejan temblando el pensamiento y otras partes. No apuestes nada por nadie que no apueste por ti; deja de querer caerle bien a medio mundo, no necesitas aprobación ajena, tú sabes lo que vales. Una amistad te pedirá apoyo; ayuda si puedes, pero no cargues a nadie en brazos cuando tú apenas te sostienes.
Amores de una noche, encuentros inesperados y cambios de última hora podrían mover tu semana. Cuidado con una persona de piel blanca que te puede hacer ver tu suerte; trae energía rara, envidia o mala intención. No te expongas de más ni confíes a la primera. Libra, recupérate, sacúdete y vuelve a ser el símbolo de la balanza bien parada. Tu vida mejora cuando dejas de pedir permiso para existir.
ESCORPIÓN
Amores del pasado retornan queriendo segunda parte, pero tú, sin temblarte el pulso, los vas a mandar derechito a freír espárragos. Cuando te hieren, te vuelves frío, duro y sin piedad, y aunque a veces exageras, hay heridas que no se curan con disculpas baratas. Tu fuerza puede lastimar si no la mides, pero también puede salvarte si la diriges bien.
Cree más en tus oportunidades; deja de dudar de ti y dale pa’ delante si quieres concretar algo bueno. Suelta gente conflictiva, amistades drenadoras y amores que nomás te quitan paz. Este mes se ve perfecto para cerrar ciclos y avanzar con firmeza; oportunidades laborales y decisiones importantes se alinean para ti. No dejes pendientes porque podrían estorbarte justo cuando estés a punto de lograr algo grande.
Un cambio de look te vendrá como renacimiento: corte, tinte, ropa nueva o estilo diferente. Cierra el año con broche de oro, como si fueras personaje principal de tu propia película. Si ya tienes pareja, se ve viaje, arreglo y solución a un problema que venían cargando; por fin respiran. Pero no permitas que terceros se metan en lo que es solo tuyo; tu relación no es mesa de opinión pública.
Cerrarás ciclos con personas que te traicionaron; ya no estás para segundas oportunidades gratuitas. Quien rompe tu confianza, paga la factura. Busca la felicidad desde lo que sí te llena el alma, no desde migajas emocionales. Un amor intermitente podría aparecer, pero ten cuidado: a ratos se siente bonito, pero a la larga te drena, te desgasta y no te deja avanzar. Escorpión, este cierre de año te pide decisión: o sanas o repites.