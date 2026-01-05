Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 5 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 5 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.91 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.58 y 17.85 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 17.91 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.34 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de operaciones. Su cotización está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios tendencia en su cotización de hoy. Luego de permanecer el día previo a la baja, hoy cotizó a 496.08 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 63.29 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.91 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.34 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 496.08 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.29 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.