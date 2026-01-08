Dos hombres apuñalan a un empleado de KFC en Las Vegas tras una disputa por salsa gravy

Dos hombres presuntamente atacaron y apuñalaron en repetidas ocasiones a un empleado de un restaurante Kentucky Fried Chicken (KFC) en Las Vegas, Nevada, durante un altercado que se originó por una disputa relacionada con salsa gravy, según reportes policiales y medios locales.

Los sospechosos fueron identificados como James Carter, de 48 años, y Gerald Carter, de 32, quienes fueron arrestados y procesados por cargos de intento de asesinato tras el incidente ocurrido el 27 de diciembre en un local de la cadena de comida rápida.

La pelea escaló tras reiteradas quejas del cliente

De acuerdo con un informe policial citado por el medio KSNV, el conflicto comenzó cuando Gerald Carter compró comida en el establecimiento y se molestó por un problema con su orden, específicamente por la salsa gravy.

Un testigo declaró a la policía que el cliente abandonó el restaurante, pero regresó en varias ocasiones visiblemente alterado, asegurando que el personal lo había “faltado al respeto”. La situación se fue intensificando con cada regreso al local.

Según el reporte, Gerald afirmó que el empleado lo estaba insultando y tratándolo de manera irrespetuosa, lo que terminó por detonar el ataque.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad

Las autoridades señalaron que Gerald Carter regresó posteriormente al restaurante acompañado de su tío, James Carter. Ambos fueron captados por las cámaras de vigilancia entrando detrás del mostrador del local, un área restringida al público.

En las imágenes, Gerald aparece presuntamente apuñalando varias veces al empleado, mientras que James Carter lo habría sujetado con una llave de estrangulamiento severa durante varios segundos, según detalla el informe policial.

Durante la intervención policial, los agentes detuvieron a cuatro personas en la escena y hallaron un cuchillo plegable de gran tamaño en el bolsillo de Gerald Carter.

La víctima fue hospitalizada y los sospechosos enfrentan cargos graves

El trabajador herido fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información actualizada sobre su estado de salud.

Gerald Carter admitió posteriormente a la policía que se involucró en una pelea con el empleado, aunque negó haber sacado el cuchillo de su bolsillo durante el altercado.

Ambos hombres comparecieron ante un juez de Las Vegas, quien ordenó que Gerald Carter permaneciera detenido con una fianza de $100,000 dólares, mientras que a James Carter se le fijó una fianza de $10,000 dólares. En caso de quedar en libertad bajo fianza, ambos deberán portar monitores electrónicos en el tobillo, según informó el medio 8NewsNow.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan las grabaciones de seguridad y recaban más testimonios sobre el violento episodio.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?