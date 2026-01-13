Arrestan a sospechoso de lanzar piedras tras herir gravemente a una niña en autobús escolar en Nueva Jersey

Un hombre de Nueva Jersey fue detenido por una serie de ataques con piedras, incluido uno que dejó a una niña de tercer grado con una fractura de cráneo cuando una roca atravesó la ventana de un autobús escolar en la autopista de peaje del estado. Las autoridades aseguran que la menor se recupera tras ser operada.

La Policía Estatal de Nueva Jersey identificó al detenido como Hernando Garciamorales, de 40 años y residente de Palisades Park, quien fue arrestado el sábado por el ataque ocurrido el 7 de enero en la New Jersey Turnpike, en dirección norte.

Durante ese incidente, una gran roca impactó una de las ventanas del autobús, hiriendo a una estudiante de tercer grado, que sufrió una fractura de cráneo.

Estado de salud de la menor

El alcalde de Teaneck, Mark J. Schwartz, informó a The New York Post que la niña fue sometida a una cirugía el jueves.

“La niña estará bien. Fue operada por una fractura de cráneo y se está recuperando”, señaló el alcalde.

Los estudiantes regresaban a la escuela judía Yeshivat Noam, en Paramus, tras una excursión al Liberty Science Center, cuando ocurrió el ataque, según confirmó la institución a Fox News Digital.

Detención y cargos

Garciamorales fue localizado en un campamento del Old Croaker County Park, en el condado de Bergen, y permanece detenido en la cárcel del condado de Bergen, a la espera de comparecer ante un juez.

Las autoridades le imputaron múltiples cargos, entre ellos agresión agravada, posesión de un arma con fines ilegales, poner en peligro el bienestar de un menor, daños criminales, resistencia al arresto por huida, y obstrucción del paso.

Otros incidentes y reacción de la comunidad

De acuerdo con la escuela, las autoridades indicaron que Garciamorales confesó no solo este ataque, sino también otros episodios similares de lanzamiento de piedras en la zona. La policía aclaró que no hay indicios de que el ataque haya estado motivado por prejuicios.

El director de la Yeshivat Noam, el rabino Chaim Hagler, agradeció la respuesta de las autoridades.

“Estamos profundamente agradecidos por la respuesta rápida y coordinada, y por la excelente comunicación entre las fuerzas del orden, los funcionarios electos y las organizaciones comunitarias”, afirmó. “Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros niños”.

Las autoridades continúan investigando si Garciamorales está vinculado a otros ataques ocurridos en carreteras del norte de Nueva Jersey.

