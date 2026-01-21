‘Falo es Silver Lake’, dicen vecinos de inmigrante detenido por ICE

Eran alrededor de las 10:45 de la mañana cuando empezaron a escucharse gritos en un vecindario de Silver Lake que pusieron en alerta a toda la comunidad. Los gritos provenían de un señor que batallaba con agentes de inmigración.

En un video del incidente se puede ver y oír cómo tres agentes de inmigración entraron a un patio, subieron las escaleras y se encimaron sobre Rafael “Falo” Vela, un residente de Silver Lake.

“¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!”, gritaba Vela cuando se le fueron encima para deterlo.

Una vecina grabó el momento en que les decía a los agentes que fueran más amables y no bruscos con el señor de 65 años que en ese entonces estaba arreglando el jardín de su casa cuando llegaron los agentes.

“Él iba a abrir su puerta cuando lo agarraron y se le fueron encima; lo agarraron peor que cazar a un animal”, dijo Jenny Vargas a medio locales el pasado 9 denero tras el incidente. “Somos personas, no somos animales”.

Vecinos, familiares y amigos de Vela declararon que el señor ha estado en los Estados Unidos por alrededor de 30 años y que no es ningún delincuente para ser arrestado de esa manera. Incluso familiares del señor, también conocido por el apodo “Falo”, trabajaban reciclando y eran cuidadores de una señora en su comunidad.

“Rafael es un cuidador de mi tía y ha sido amigo de la familia durante 30 años”, dijo Destiny Ruiz en la página de GoFundMe que crearon para recaudan fondos para el inmigrante. “Su detención ha causado profundas dificultades emocionales y financieras a mi tía, así como a sus amigos y vecinos”.

En una emotiva publicación en redes sociales, la autora y poeta Yesika Salgado compartió que “Falo” había sido arrestado por agentes. Indicó que no se había dado cuenta de que era él cuando vio y compartió el video de su arresto, en las publicacione del grupo de vigilancia Unión del Barrio.

‘Falo’ Vela ha vivido 30 años en Silver Lake.

Dice que la familia de Vela vivía al lado de la familia de ella en El Salvador, y que él migró a Estados Unidos alrededor del mismo tiempo que su familia.

En la publicación que hizo, cuenta que en los 90 todos vivían allí mismo, en Silver Lake, en la calle Vendome. Los hermanos de él fueron considerados como familia para ella; incluso, una de las hermanas de Vela fue madrina de bautiso de Salgado.

“Falo es Silver Lake. Siempre anda por ahí saludando a la gente, haciendo trabajos manuales y cuidando de los demás. Nosotros, los que llevamos aquí décadas, lo conocemos bien”, dijo Salgado en sus redes sociales. “A mi hermana y a mí se nos rompió el corazón al enterarnos de su violento secuestro”.

De acuerdo con un reporte de Univisión, quien habló con vecinos y familiares, el señor es residente permanente legal y se encuentra en proceso de recuperar su green card, que le habría sido robada.

El operativo que se llevó a cabo fue una de 15 redadas documentadas ese mismo día en Echo Park y Silver Lake, de acuerdo con diversos reportes de entidades comunitarias.

Ahora la familia, junto a vecinos, está recaudando fondos para conseguirle a Vela un abogado que pueda ayudarlo a regresar a casa.

“Mi tía y otros seres queridos están tratando de cubrir los gastos legales, los honorarios del abogado y la posible fianza, así como otros honorarios relacionados con la corte”, explicó Ruiz.

Para hacer donaciones puede visitar: https://gofund.me/16b56508b