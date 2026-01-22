Exjefe de gabinete de la Casa Blanca promueve limitar a 75 años la edad de los líderes del gobierno

Con el objetivo de restringir la cantidad de personas de avanzada edad desempeñándose como líderes del gobierno, el demócrata Rahm Emanuel, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, promueve limitar a 75 años la edad para asumir cargos políticos de alto nivel.

“Parte de enviar el mensaje de cambio es que, en lugar de expandir este pantano, realmente vamos a atravesarlo y terminar de drenarlo, y eso es lo que yo haría”, expresó el político de Chicago durante un acercamiento con la prensa organizado por Christian Science Monitor.

Rahm Emanuel está convencido de que, al llegar a los 75 años, cualquier persona debe cederle la estafeta a las generaciones que vienen atrás con mentes más frescas.

“Yo incluiría, en los tres poderes del gobierno, 75 años, estás fuera. ¿Tienes 75 años? ¡Listo! Y eso sería en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, incluyendo el gabinete. También sería en la Corte Suprema y en todos los tribunales federales. Arriba y fuera. Y ya no podemos parecer una mala imitación del Politburó.

No puedes servir en las fuerzas armadas. No puedes trabajar en el sector privado. 75: Ve a trabajar en tu swing de golf”, indicó.

Rahm Emanuel cuenta con una amplia trayectoria en la política estadounidense. (Crédito: Eugene Hoshiko)

El exalcalde Chicago es consciente que su propuesta podría llegar a limitar sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca, pues en caso de convertirse en presidente en 2028, sólo gobernaría durante cuatro años. Sin embargo, considera sana la idea de restringir la permanencia de los líderes en el gobierno.

“No busco una vía de escape. Esto aplica a todos”, subrayó.

Cabe señalar que, una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2023, reveló que 82% de los republicanos y 76% de los demócratas estaban a favor de limitar la edad de los funcionarios federales, lo cual no ha sucedido.

Al respecto, Rahm Emanuel sugirió que Estados Unidos debería modificar la Constitución para instituir una edad máxima para la presidencia, el gabinete, el Congreso y el sistema judicial.

“Debemos ser honestos: hemos llegado a un punto en el que hay personas que se quedan mucho más allá de su mejor momento, incluso de su capacidad para contribuir plenamente. Y esto ocurre en todos los niveles de gobierno. Tenemos estándares en el sector privado, en nuestras fuerzas armadas y en otros sectores. Y no los tenemos donde creo que están; esa es una parte del problema”, externó.

