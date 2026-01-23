Clima de hoy en Dallas para este viernes 23 de enero

Este viernes 23 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 45 grados Fahrenheit (7ºC). La probabilidad de lluvia será del 98% y se prevén cielos cubiertos. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 16.16 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 27 grados Fahrenheit (-3ºC), con una probabilidad de precipitación del 95%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 14625 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:27 h y se pondrá a las 17:51 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá cielos sin nubes con alguna precipitación aislada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 28 grados Fahrenheit (-12 y -2ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 96% por la mañana, 94% por la tarde y 96% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

