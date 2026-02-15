Por qué el caso de Nancy Guthrie ha conmovido a Estados Unidos

Antes de que saliera el sol sobre un árido paisaje desértico, el YouTuber Jimmy Williams observaba cómo cientos de suscriptores acudían a su chat.

Con una laptop en equilibrio sobre sus rodillas, y su iPhone enmarcado por un anillo de luz, pasa varias horas al día analizando los detalles de la repentina desaparición de Nancy Guthrie con su creciente audiencia de aficionados a los crímenes reales.

Nancy Guthrie desapareció de su casa en Tucson, Arizona, y las autoridades creen que fue secuestrada contra su voluntad en la madrugada del 1 de febrero.

Williams es solo uno de las decenas de curiosos observadores y detectives aficionados que han llegado a la zona.

La afluencia de espectadores ha convertido una tranquila ciudad no tan grande y popular entre los jubilados en un espectáculo mediático global.

La policía aún no ha identificado a ningún sospechoso de su secuestro, y su hija, la presentadora del programa Today Show, Savannah Guthrie, ha pedido repetidamente ayuda al público para encontrar a su madre.

Savannah Guthrie, un rostro tranquilizador en la televisión matutina estadounidense, se encuentra ahora en la misma encrucijada de esperanza y temor que ha definido a muchos de sus entrevistados.

Esta vez, sin embargo, los papeles se han invertido, y en lugar de hacer preguntas, es ella quien espera respuestas.

La televisión en horario matutino en Estados Unidos ofrece a sus presentadores una especial sensación de intimidad con su audiencia, con segmentos que a menudo se centran en historias de interés humano.

Savannah Guthrie pasó su infancia en Tucson, y en noviembre incluso invitó a la gente a la casa de su madre para un segmento en Today Show.

Kelly Himes vive a varios kilómetros de la casa de Nancy Guthrie, a la sombra de las montañas Catalina. Al igual que un número cada vez mayor de residentes de Tucson, sintió la necesidad de detenerse a rezar junto al creciente arreglo floral al final de su entrada.

“Nancy tiene la misma edad que mi madre, la misma altura que mi madre, y tiene el mismo pelo”, declaró Himes a la BBC. “Vive sola, igual que mi madre. Es alguien que podría ser la madre de cualquiera”.

La fama de Savannah Guthrie ha demostrado ser un arma de doble filo. Además de atraer una cantidad sin precedentes de atención y recursos a la búsqueda de su madre, también ha inspirado una especulación febril y dado lugar a una serie de pistas falsas.

Getty Images:

Dos semanas después de la desaparición de Nancy Guthrie, los investigadores revelaron el hallazgo de varios guantes, el más cercano a unos tres kilómetros de su casa.

El departamento del sheriff también afirmó que los informes de los medios de comunicación sobre el hallazgo de un guante dentro de su casa o en la propiedad eran inexactos.

Para la creciente audiencia de Jimmy Williams, la especulación sobre el caso solo aumenta su intriga.

Desde la desaparición de Nancy Guthrie, el canal de YouTube de Williams, Dollyvision, ha conseguido más de 8.000 nuevos suscriptores.

El interés en la desaparición de Nancy fue “masivo”, afirmó.

“Uno espera que los secuestros impliquen dinero en efectivo en una bolsa dejada en un lugar remoto, y luego aparece la policía y arresta a todos. Esto es diferente. Es como una ‘nueva era’ del secuestro”.

Los días de las exigencias de rescate hechas con cartas recortadas de las páginas de una revista parecen cosa del pasado.

Servidores seguros, direcciones IP secretas y cuentas de Bitcoin imposibles de rastrear han cambiado el panorama de uno de los crímenes más antiguos del mundo, pero Chip Massey, exnegociador de rehenes del FBI, cree que pronto se capturará a los secuestradores de Nancy Guthrie.

Refiriéndose a las imágenes de video de un hombre enmascarado en la puerta de su casa poco antes de su desaparición, afirmó que debe haber alguien en algún lugar que reconozca al sospechoso por su comportamiento o su lenguaje corporal.

“La atención que ha generado este caso no tiene precedentes”, declaró, “y aunque una máscara puede ocultar un rostro, no puede ocultar a una persona”.

Getty Images:

Los folletos de personas desaparecidas con las fotos del rostro sonriente de Nancy, junto con las vallas publicitarias en las autopistas que promocionan la línea de denuncia del FBI, han hecho que este caso sea imposible de ignorar, incluso para quienes no ven las noticias.

La Casa Blanca afirmó que el FBI destinará todos sus recursos a la investigación.

“Parece que hay tanta gente involucrada en esta búsqueda que a esta persona (el secuestrador) le resultará muy difícil manejarse. Ese tipo de escrutinio impide que un sospechoso se mueva y crea la sensación de que el mundo se le está cerrando. Es entonces cuando empiezan a cometer errores”, declaró Massey.

Los lazos amarillos adornan ahora los árboles que rodean la casa de Nancy Guthrie, pero a medida que pasan los días sin saber de su paradero, la esperanza de un emotivo regreso a casa da paso rápidamente a una creciente sensación de temor.