El Congreso de Perú destituye a José Jerí, el séptimo presidente en 10 años (y a solo dos meses de las elecciones)

El Congreso de Perú censuró este martes al presidente de Perú, José Jerí, lo que deja de facto vacante la presidencia y abre una nueva crisis política en el país.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, los congresistas aprobaron una de las mociones de censura presentadas contra Jerí, acosado por los escándalos que se le habían acumulado en las últimas semanas.

La caída de Jerí, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo, abre la puerta a la elección de su sucesor en el Congreso. Será el octavo presidente de Perú en diez años, lo que confirma a Perú como un caso único en la región.

Jerí se había visto envuelto en una sucesión de escándalos que ha terminado por costarle el cargo.

El pasado diciembre fue captado por las cámaras cuando mantenía una reunión fuera de palacio con empresarios chinos en un restaurante de chifa, la comida de origen chino muy popular en Perú, en el distrito limeño de San Borja, dando pie a lo que los medios peruanos bautizaron como el escándalo del chifagate.

Semanas después, varios medios de comunicación denunciaron que el presidente había recibido en el Palacio de Gobierno a un grupo de mujeres jóvenes que luego habrían sido beneficiadas con contratos con el Estado.

Las distintas y contradictorias versiones de Jerí sobre ambos casos no convencieron a los congresistas, que por amplia mayoría han optado por apartarle del cargo al que había llegado hacía apenas cuatro meses, cuando el Congreso aprobó la vacancia de la entonces presidenta, Dina Boluarte.

Jerí era entonces el presidente del Congreso y, de acuerdo con lo establecido en la Constitución peruana, sucedió a Boluarte en la jefatura del Estado, que debía desempeñar hasta que las elecciones que se celebrarán en menos de dos meses decidan un nuevo presidente para Perú.

Tras la votación de la censura, el Congreso anunció en un comunicado que “al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”.

Cómo cayó Jerí

El Congreso había recibido hasta 7 mociones de censura contra Jerí, fundamentadas todas en su supuesta conducta inapropiada desde que accedió a la presidencia.

La mayoría de grupos políticos se habían mostrado partidarios de apartar a Jerí y la votación reflejó que se había quedado sin apoyos en el Congreso.

Ernesto Benavides / Getty: El Congreso dio la espalda a Jerí y elegirá al nuevo presidente.

Fue la culminación a la sucesión de escándalos que acompañaron a Jerí desde que accedió al cargo.

El 11 de enero, el programa Punto Final reveló la reunión de Jerí con los empresarios chinos en el chifa de San Borja, al que accedió encapuchado y donde fue captado por las cámaras de seguridad.

La cita con el empresario chino Zhihua Yang no se registró en la agenda oficial del presidente, que inicialmente la justificó diciendo que conversaron sobre cómo “hacer algo diferente” para la celebración del día de la amistad chino-peruana.

El chifagate escaló cuando el programa Cuarto Poder informó que otro empresario chino Xiaodong Ji Wu visitó el Palacio de Gobierno hasta en tres ocasiones desde la llegada de Jerí a la presidencia acompañado por Zhihua Yang a pesar de estar bajo arresto domiciliario por su presunta participación en una trama de tráfico ilegal de madera.

