Jueza federal anula respaldo a política de detención migratoria sin fianza

Una jueza federal asestó un revés a la política de detención obligatoria para inmigrantes en proceso de deportación, al anular la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que avalaba mantener bajo custodia, sin derecho a fianza, a personas sujetas a procedimientos migratorios.

La medida cuestionada había sido impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de ampliar los supuestos bajo los cuales los inmigrantes podían permanecer detenidos mientras se resolvía su caso.

En la práctica, la interpretación permitía negar audiencias de fianza incluso a personas arrestadas lejos de la frontera o con años de residencia en Estados Unidos.

En su fallo, la magistrada determinó que la BIA no tenía autoridad para reinterpretar el alcance de una orden judicial previa que ya había limitado la aplicación automática de la detención sin audiencia. Según la resolución, el órgano administrativo excedió sus facultades al intentar sostener una lectura que tribunales federales habían puesto en duda.

Refuerzan derecho a audiencia individual

El dictamen subraya que los inmigrantes en proceso de expulsión deben tener acceso a una audiencia individual ante un juez, quien evalúe si representan un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad antes de decidir si pueden enfrentar su caso en libertad.

Para defensores de los derechos de los inmigrantes, la decisión reafirma principios básicos de debido proceso y evita que la detención se convierta en una medida automática. Expertos legales consultados por medios locales señalaron que el fallo también envía un mensaje claro sobre los límites del poder administrativo en materia migratoria.

Aunque el Gobierno federal aún puede apelar la resolución ante una corte superior, analistas consideran que el dictamen podría influir en litigios similares en otras jurisdicciones del país, donde se debate el alcance de la detención obligatoria.

La decisión se produce en un contexto de fuertes tensiones políticas en torno a la inmigración, un tema que sigue marcando la agenda nacional. Mientras sectores conservadores defienden medidas más estrictas de control, organizaciones civiles insisten en que cualquier política debe respetar las garantías constitucionales.

Por ahora, el fallo representa un freno a la expansión de la detención sin fianza y refuerza el papel de los tribunales como contrapeso frente a decisiones administrativas que impactan directamente a miles de familias inmigrantes en todo el país.

