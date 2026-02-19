Tragedia en Florida: padres y cuatro niños pierden la vida en incendio que arrasó su hogar en minutos

Una familia completa perdió la vida en un devastador incendio registrado la madrugada del martes en una vivienda del condado de Dixie, en Florida. Entre las víctimas se encuentran cuatro niños pequeños y un bebé, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad.

Charles “Jelly Roll” Pinner Jr., su esposa Lori y sus hijos Colton, Valkryie, Neveah y el bebé Steven murieron cuando el fuego consumió la estructura residencial antes del amanecer. Los menores tenían entre 1 y 11 años de edad, según confirmaron familiares.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Dixie, agentes, bomberos y equipos de emergencias médicas acudieron al lugar poco antes de las 7:00 am. “Agentes, bomberos, personal de emergencias médicas y colaboradores de ayuda mutua acudieron y trabajaron incansablemente en el lugar. Trágicamente, este incidente dejó múltiples víctimas mortales”, señaló la institución en un comunicado.

Las autoridades indicaron que la causa del incendio permanece bajo investigación y que, por respeto a los allegados, no divulgarían de inmediato información adicional de identificación.

Un fuego que se propagó con rapidez

Familiares relataron que las llamas avanzaron con una velocidad aterradora. Bri Pinner, hermana de Charles, contó a medios locales que una prima que vivía en la casa intentó alertarlos golpeando la puerta trasera.

“Salimos y no vimos nada más que llamas”, expresó.

Aunque algunos allegados escucharon que el fuego pudo haberse originado en la cocina, los investigadores no han confirmado ese detalle ni han precisado el punto de inicio del siniestro.

“Era mi roca”: el dolor de una familia

La tragedia dejó atónita a una comunidad descrita como unida y solidaria. Nikie Waits, tía de Charles, relató que la calle se llenó rápidamente de vecinos que acudieron para apoyar.

“Ni siquiera podíamos movernos por la calle de ambos lados para las personas que corrían a apoyar a la familia”, dijo. “Hay un agujero ahí que nunca se llenará”.

Los seres queridos describieron a Charles Pinner como un padre dedicado cuya vida giraba en torno a sus hijos y las actividades al aire libre. “Se centraba en su familia y sus hijos, y le encantaba cazar y todo lo que pudiera hacer al aire libre”, recordó su hermana.

Tras la muerte de su padre durante la pandemia de COVID-19, Charles se convirtió en un pilar para sus allegados. “No puedes elegir solo uno, él era mi roca”, afirmó Bri Pinner.

También evocó la forma en que uno de los niños lo llamaba con ternura: “Él era como un gran osito de peluche… así es exactamente como lo llamaba Neveah”.

Comunidad se moviliza para ayudar

En los días posteriores al incendio, iglesias y comercios de Old Town y zonas cercanas comenzaron a organizar iniciativas para apoyar con los gastos funerarios.

El restaurante Papa Luigi’s Pizza anunció que donará 50% de sus ganancias entre el 18 y el 25 de febrero a la familia Pinner.

Por su parte, Horns & Scales Outfitters se asoció con el colectivo voluntario Dixie Bakers para realizar una subasta de pasteles y artículos a través de Facebook. Entre los productos ofrecidos habrá repostería y equipo para actividades al aire libre, y los organizadores aseguraron que lo recaudado será destinado directamente a los familiares.

Además, miembros de la comunidad impulsan la venta de camisetas conmemorativas, mientras la First Baptist Church of Old Town anunció una ofrenda de amor especial y un futuro concierto benéfico.

