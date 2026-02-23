Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 23 de febrero en México y los principales países
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este lunes 23 de febrero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.27 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.91 y 17.13 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un valor de 17.27 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.47 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercados. El precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar gira su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Luego de mantener la jornada previa al alza, hoy su valor es de 471.99 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 60.79 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.27 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.47 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 471.99 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 60.79 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te sugerimos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.