“Putin ha iniciado la Tercera Guerra Mundial y la pregunta es cómo detenerlo”, dice Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa enviando un firme y desafiante mensaje.

Cuando nos reunimos este fin de semana en la sede del gobierno en Kyiv, afirmó que, lejos de perder, Ucrania saldría victoriosa de la guerra.

El mandatario se opuso firmemente a pagar el precio de un acuerdo de alto al fuego exigido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que implicaría retirarse de territorio estratégico que Moscú no ha logrado capturar pese al sacrificio de decenas de miles de soldados.

Putin, me dijo Zelensky, ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, y la única respuesta ha sido una intensa presión militar y económica para obligarlo a retirarse.

“Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo (…) Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma”, aseguró.

¿Qué hay de la exigencia de Rusia a Ucrania de que entregue el 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla -una línea de pueblos que Ucrania llama “ciudades fortaleza”-, así como más tierras en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia?

¿No es esa -pregunté- una petición razonable si se logra un alto al fuego?

“Lo veo de otra manera. No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta ‘retirada’ dividiría nuestra sociedad”, respondió.

Pero ¿no es un buen precio si eso satisface a Putin? ¿Cree que el líder ruso estaría conforme con esta solución?

“Probablemente lo estaría por un tiempo… necesita una pausa… nuestros socios europeos dicen que podría tardar entre tres y cinco años para recuperarse (después del conflicto). En mi opinión, podría recuperarse en un par de años, como máximo. ¿Adónde iría después? No lo sabemos, pero es un hecho que querría continuar [la guerra]”, sostuvo.

NurPhoto vía Getty Images: Rusia continuó con sus ataques a Kyiv este fin de semana.

Me reuní con Volodymyr Zelensky en una sala de conferencias dentro del enclave gubernamental fuertemente vigilado, en un rincón acomodado del centro de Kyiv.

En la entrevista, habló principalmente en ucraniano.

La diligencia de sus guardias de seguridad da una idea del peso del liderazgo de Zelensky.

Visitar a cualquier jefe de estado requiere controles rigurosos. Pero entrar en los edificios presidenciales de Kyiv lleva el proceso a un nivel que rara vez he experimentado.

No es sorprendente en un país en guerra, con un presidente que ya ha sido blanco de Rusia.

A pesar de todo, el hombre que empezó como artista, que ganó la versión ucraniana de “Bailando con las estrellas” en 2006 e interpretó el papel de un presidente ucraniano inesperado en una comedia televisiva, antes de convertirse en el presidente de Ucrania en la vida real, parece ser notablemente resiliente.

“Recuperaremos todo el territorio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en vísperas de las recientes conversaciones de alto al fuego en Ginebra que “Ucrania debería sentarse a la mesa rápidamente”. Sigue presionando más a Ucrania que a Rusia.

Diplomáticos occidentales han indicado desde el verano boreal pasado que Trump coincide con Putin en que las concesiones territoriales de Ucrania a Rusia son clave para el alto al fuego que Trump desea, idealmente antes del próximo verano en el hemisferio norte.

Muchos analistas externos a la Casa Blanca también consideran que Ucrania no puede ganar la guerra y, sin hacer concesiones a Moscú, la perderá.

Le pregunté a Zelensky si Trump y los demás tenían razón.

“¿Dónde están ustedes ahora?”, me preguntó el mandatario ucraniano a su vez. “Hoy están en Kyiv, en la capital de nuestra patria, en Ucrania. Les estoy muy agradecido por ello. ¿Perderemos? Claro que no, porque estamos luchando por la independencia de Ucrania”, dijo.

Fred Scott/BBC: El enclave gubernamental en Kyiv está fuertemente protegido.

Zelensky ha dicho a menudo que Ucrania puede ganar, pero ¿cómo sería una victoria?

Por supuesto, dijo, la victoria significaba restaurar la vida normal de los ucranianos y poner fin a la matanza.

Pero la visión más amplia de la victoria que presentó giraba en torno a una amenaza global que, según él, proviene de Putin.

“Creo que detener a Putin hoy e impedir que ocupe Ucrania es una victoria para todo el mundo. Porque Putin no se detendrá en Ucrania”, aseguró.

No estará diciendo que la victoria consista en recuperar todo el territorio, ¿verdad?

“Lo haremos. Eso está absolutamente claro. Es solo cuestión de tiempo. Hacerlo hoy significaría perder una gran cantidad de personas, millones de personas, porque el ejército [ruso] es numeroso y entendemos el costo de tales medidas. No habría suficiente gente, la estaríamos perdiendo. ¿Y qué es el territorio sin la gente? Sinceramente, nada”.

“Y tampoco tenemos suficientes armas. Eso depende no solo de nosotros, sino también de nuestros socios. Por ahora, eso no es posible, pero regresar a las fronteras justas de 1991 (año en que Ucrania declaró su independencia, precipitando el colapso final de la Unión Soviética), sin duda, no solo es una victoria, sino también justicia. La victoria de Ucrania es la preservación de nuestra independencia, y una victoria de justicia para todo el mundo es la devolución de todas nuestras tierras”, afirmó el jefe de Estado.

Su paso por la Casa Blanca

Hace un año, Zelensky visitó la Casa Blanca y tuvo una recepción que un alto diplomático occidental me describió como un “asalto diplomático” público y planificado por Donald Trump y su vicepresidente, J.D. Vance.

La discusión, en presencia de los medios de comunicación del mundo, fue vista por millones de personas en todo el planeta.

Trump, recién investido presidente por segunda vez, estaba enviando la señal más contundente posible de que la era del apoyo con el que Zelensky y Ucrania contaban del expresidente Joe Biden había terminado.

Los miembros de la OTAN ya estaban al tanto del rumbo del nuevo gobierno.

Vance acababa de regresar de desbaratar las ilusiones de Europa Occidental sobre la fortaleza de la alianza transatlántica.

Desde entonces, supuestamente aconsejado por el asesor de Seguridad Nacional británico Jonathan Powell, entre otros, Zelensky ha evitado confrontaciones públicas con Trump.

El presidente estadounidense ha detenido casi todos los envíos de ayuda militar a Ucrania.

Sin embargo, Estados Unidos sigue proporcionando inteligencia vital, y los países europeos gastan miles de millones en comprar armas estadounidenses para dárselas a Ucrania.

Getty Images: Trump reprendió públicamente a Zelensky en la Casa Blanca en febrero de 2025.

“No soy un dictador”

Le pregunté al presidente de Ucrania sobre las declaraciones a menudo contradictorias de Trump, recordando que entre las falsedades que ha proferido está la acusación de que Zelensky es un dictador que inició la guerra, un eco preciso de las afirmaciones de Putin.

Zelensky rió.

“No soy un dictador, y no inicié la guerra, eso es todo”.

¿Pero se puede confiar en Trump? Si se le quita una garantía de seguridad, pregunté, ¿cumpliría su palabra? Al fin y al cabo, es un hombre que cambia de opinión.

“No se trata solo del presidente Trump, estamos hablando de Estados Unidos. Todos somos presidentes durante los plazos adecuados. Queremos garantías por 30 años, por ejemplo. Las élites políticas cambiarán, los líderes cambiarán”, respondió.

Zelensky quería decir que las garantías de seguridad estadounidenses necesitaban la aprobación del Congreso en Washington DC para que fueran irrefutables.

“Se votarán en el Congreso por una razón. No se trata solo de presidentes. El Congreso es necesario. Porque los presidentes cambian, pero las instituciones permanecen”, siguió diciendo.

En otras palabras, Trump podría no ser confiable, pero no estará allí para siempre.

Zelensky afirma que esas garantías de seguridad tendrían que estar vigentes antes de poder considerar otra exigencia estadounidense: que Ucrania celebre elecciones generales para el verano, haciéndose eco de otro argumento ruso: Zelensky es un presidente ilegítimo.

Trump no ha exigido elecciones en Rusia, donde Putin asumió el liderazgo por primera vez el último día del siglo XX.

Zelensky afirmó que no había decidido si se presentaría de nuevo cuando se celebren elecciones: “Podría presentarme, o podría no hacerlo”.

Las elecciones estaban previstas para 2024, pero no podían celebrarse bajo la ley marcial que se introdujo tras la invasión rusa a gran escala.

Celebrar elecciones aplazadas, afirmó Zelensky, era técnicamente posible si tenían tiempo para modificar la ley y permitir su realización.

Pero primero necesitaba garantías de seguridad para Ucrania.

“¿Quieren deshacerse de mí?”

El mandatario continuó planteando tantos problemas potenciales sobre la celebración de elecciones con millones de ucranianos en el extranjero como refugiados y con importantes extensiones del país ocupadas por Rusia que -sugerí- se oponía a la idea.

“Si esta es una condición para el fin de la guerra, hagámoslo”, responde Zelensky.

“Yo les dije a todos los aliados, ‘sinceramente, constantemente plantean el tema de las elecciones, tienen que decidir una cosa: ¿quieren deshacerse de mí o quieren celebrar elecciones? Si quieren celebrar elecciones (aunque no estén listos para decírmelo sinceramente ahora), entonces celébrenlas honestamente. Celébrenlas de una manera que el pueblo ucraniano las reconozca, en primer lugar. Y ustedes mismos deben reconocer que estas son elecciones legítimas'”.

Global Images Ukraine vía Getty Images: La victoria significa restaurar la vida normal de los ucranianos y poner fin a la matanza, dijo Zelensky.

Volodymyr Zelensky tiene oponentes y duros críticos aquí en Ucrania.

Su gobierno se vio sacudido el otoño pasado por un escándalo de corrupción que provocó la salida de su asesor más cercano.

Pero Zelensky, con un nuevo equipo, aún goza de índices de aprobación con los que la mayoría de los líderes de Europa Occidental solo pueden soñar.

En ocasiones, ha irritado a los países aliados con sus constantes demandas de más y mejores equipos.

Una de las acusaciones que Trump y Vance le dirigieron en el Despacho Oval hace un año fue que no estaba lo suficientemente agradecido.

El último punto en su lista es el permiso para fabricar armas estadounidenses bajo licencia, incluidos los misiles de defensa aérea Patriot.

“Hoy en día, el problema es la defensa aérea. Este es el más difícil. Desafortunadamente, nuestros socios aún no nos conceden licencias para producir sistemas nosotros mismos, por ejemplo, sistemas Patriot, o incluso misiles para los sistemas que ya tenemos. Hasta ahora, no hemos tenido éxito en esto”, dijo.

¿Por qué no lo hacen?

“No lo sé. No tengo respuesta”, indicó.

Ajedrez

Al final de la entrevista, cambió del ucraniano al inglés.

Dado todo lo que había dicho, le pregunté si debía prepararse para una guerra aún más larga en Ucrania.

“No, no, no, son dos caminos paralelos (…) es como jugar ajedrez con muchos líderes, no con Rusia. No hay un solo camino correcto. Hay que elegir muchos pasos paralelos, direcciones paralelas. Y creo que uno de estos caminos paralelos traerá el éxito. Para nosotros, el éxito es detener a Putin”, afirmó.

Pero Vladimir Putin no va a poner fin a esta guerra, ¿verdad? A menos que esté bajo una enorme presión, y no parece estarlo.

“Sí y no. Ya veremos. Sí y no. No quiere, pero que no quiera no significa que no lo vaya a hacer. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, tendremos éxito. Gracias”.

Y dicho esto, posó para las fotografías, estrechó la mano del equipo de la BBC y se retiró de la sala.

