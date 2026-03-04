Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 4 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 4 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.57 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.27 y 17.44 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.57 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.48 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de operaciones. Su precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su evolución regular y cotizó hoy en rojo. Luego de permanecer la jornada previa sin cambios, hoy se promedió a 468.28 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 59.29 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.57 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.48 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 468.28 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.29 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.