Los países del Golfo analizan sobre cómo reaccionar a los “traicioneros” ataques iraníes

Los países del Golfo se encuentran en primera línea en la nueva guerra en Medio Oriente y están furiosos.

Irán respondió a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes disparando cientos de misiles y drones contra sus vecinos árabes, atacando bases militares estadounidenses en su territorio, pero también infraestructuras civiles y energéticas.

Con ello, está dañando la imagen del Golfo como un centro seguro y próspero para viajes, turismo y finanzas, y perturbando el núcleo de la industria del petróleo y el gas.

Esta es una guerra que los gobiernos árabes no querían y trataron de evitar. La pregunta es si se dejarán arrastrar a ella por lo que han llamado los “traicioneros” ataques iraníes.

“Ya se han cruzado todas las líneas rojas”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa el martes.

“Los ataques a nuestra soberanía son constantes”, declaró a los periodistas. “Hay ataques a la infraestructura. Hay ataques a nuestras zonas residenciales. Y las consecuencias de estos ataques son muy claras. En cuanto a posibles represalias, nuestros líderes tienen todas las opciones. Pero debemos dejar muy claro que ataques como estos no quedarán sin respuesta”.

Planet Labs PBC: Dubái tras un ataque iraní. Las explosiones están perjudicando la imagen del Golfo como un centro seguro y próspero para viajes, turismo y finanzas.

La mayoría de los misiles iraníes están siendo interceptados en toda la región, pero la caída de escombros ha provocado incendios y ha causado la muerte de personas.

Los drones, que pueden atravesar las defensas aéreas con mayor facilidad, suelen causar daños mínimos, pero aun así siembran el caos, interrumpiendo el comercio y los viajes.

Esa parece ser la estrategia iraní: aumentar la presión sobre sus vecinos árabes para que pongan fin a la guerra.

Se cree que Irán ha disparado casi tantos drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, el principal centro comercial y turístico del Golfo, como Israel, según el diario británico Financial Times.

Irán puede convertir en arma la vital industria del petróleo y el gas de la región, e interrumpirla podría tener un impacto negativo en la economía mundial.

Eso también significa que la estrategia de Teherán podría ser contraproducente. Irán corre el riesgo de acercar a los países del Golfo a Washington, incluso animándolos a unirse al esfuerzo bélico de alguna forma.

Hasta ahora, se han negado a permitir que Estados Unidos use sus cielos y territorio para lanzar ataques contra Irán.

Eso podría cambiar. En algún momento, podrían decidir participar en operaciones militares.

Aún no han llegado a ese punto; por ahora, los árabes se centran en la defensa. Pero mucho depende de cuánto dure la guerra.

Reuters: Daños causados por un ataque con drones iraníes en el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE. UU. en Juffair, Bahréin.

Algunos se muestran reacios a dar la impresión de estar del lado de Israel en el conflicto.

La mortífera y destructiva ofensiva de Israel en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás de octubre de 2023, así como sus intervenciones militares en países como Líbano y Siria, han tensado cada vez más las relaciones con los árabes. Estaban furiosos cuando los israelíes bombardearon Qatar el año pasado en un intento de asesinar a los líderes de Hamás.

Lo que está claro es que los ataques de Irán han fortalecido la unidad entre los estados del Golfo.

Los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Barhéin, Emiratos Árabes Unidos y Omán) se reunieron en sesión de emergencia el domingo para expresar su solidaridad y comprometerse a “tomar todas las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad y proteger sus territorios, ciudadanos y residentes, incluyendo la opción de responder a la agresión”.

Un asesor diplomático de alto rango del presidente emiratí, Anwar Gargash, instó a Irán a entrar en razón.

“Suguerra no es contra sus vecinos”, escribió en una publicación en X. “Regresen a sus alrededores y traten a sus vecinos con razón y responsabilidad antes de que el círculo de aislamiento y escalada se amplíe”.

