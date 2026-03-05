Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 11 de marzo

Jueves 5

Jørgen Klubien en el Hilbert Museum

Jørgen Klubien: At Disney and Pixar es una exhibición en el Hilbert Museum (167 N. Atchison St., Orange) que incluye más de 50 dibujos y guiones gráficos del danés Jørgen Klubien, que contribuyó con la animación de personajes para clásicos como The Little Mermaid, The Lion King, Mulan, A Bug’s Life, Monsters Inc, Toy Story 2 y Cars. Termina el 4 de octubre. Entrada gratuita. Informes hilbertmuseum.org.

Foto: Jørgen Klubien

Alfonso González Jr., en LACMA

“Alfonso Gonzalez Jr.: In Between Stops”, que se presenta en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) incluye doce bancas diseñadas por este artista basado en Los Angeles. González dibuja rotulismo mexicano para continuar con un oficio cada vez más desplazado por los gráficos digitales y los esfuerzos de limpieza urbana. Termina el 1 de diciembre. Entradas desde $15. Informes lacma.org.

MUSE/IQUE en el Wallis

MUSE/IQUE honrará al fallecido Quincy Jones en los conciertos Quincy’s World The New Founding Father of American Music, que tendrán lugar en el Wallis Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). Con los vocalistas Vanessa Bryan y Brandon Victor Dixon. De hoy jueves 5 al domingo 8 de febrero a las 7:30 pm, y el sábado a las 2:30 pm. Boletos desde $55. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Akhnaten en el Dorothy Chandler Pavilion

El director Phelim McDermott revive la ópera Akhnaten en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles), una producción con acróbatas, malabaristas y decorados imponentes. Con un libreto basado en textos antiguos, esta ópera de Philip Glass es un homenaje a uno de los capítulos más transformadores de la historia egipcia. En días selectos hasta el 22 de marzo. Boletos desde $74. Informes laopera.org.

Foto: Cory Weaver

Viernes 6

La Santa Cecilia en The Fonda

La banda chicana de Los Angeles, La Santa Cecilia, ofrecerá un concierto en el teatro The Fonda (6126 Hollywood Blvd., Los Angeles) en el que estarán como invitados Carlos y Charlos. Viernes 6 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $50. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Captura de Twitter | @lasantacecilia

Guitarricadelafuente en The Roxy

El cantautor español Guitarricadelafuente está de gira por Estados Unidos, y llegará este fin de semana a la ciudad para ofrecer un show en el teatro The Roxy (9009 W. Sunset Blvd., West Hollywood). Presentará los temas de su disco más nuevo, “Spanish Leather”. Viernes 6 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $188. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Festival de comida y vino en Disney California Adventure

El Disney California Adventure Food and Wine Festival, que tiene lugar en el parque Disney California Adventure (1313 Disneyland Dr., Anaheim), ofrece nuevos platillos y el regreso de clásicos, todos inspirados en ingredientes producidos en California; estarán disponibles en las tiendas del festival y en restaurantes selectos de todo el parque. A partir del viernes 6 de marzo y hasta el 27 de abril. El precio del consumo el adicional al precio del boleto de entrada. Informes disneyland.com.

Foto: David Nguyen/Disneyland Resort

Noche de Estrellas en el Aquarium of the Pacific

Los visitantes pueden festejar con las estrellas de mar y aprender sobre la vida marina y el medio ambiente en la Noche de Estrellas del Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach). Habrá una programación educativa, música de cumbia, rock en español, salsa, mariachi y otros ritmos con conjuntos en vivo y un DJ. Para todas las edades. Viernes 6 de marzo de 7 a 11 pm. Boletos $25. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Sábado 7

Sounds of LA en el Getty

Jimetta Rose and The Voices of Creation combinan el poder de las tradiciones de los coros gospel con el jazz, el soul y el funk. En concierto en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), el grupo angelino se centra en la armonía, la alegría y la expresión compartida. Sábado a las 7 pm y domingo a las 4 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Museo Getty

Domingo 8

Peso Pluma en el sur de California

El intérprete de corridos y música urbana, Peso Pluma y Tito Doble P presentan el tour Dinastía en dos sedes del sur de California, el primero en el Glen Helen Amphitheater (2575 Glen Helen Pkwy., San Bernardino) el domingo 8 de marzo a las 7 pm., y en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) el miércoles a las 8 pm. Boletos desde $67. Informes ticketmaster.com.