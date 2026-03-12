San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 12 de marzo

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este jueves 12 de marzo. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1026.2 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:48 h y el crepúsculo será a las 19:41 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 79 grados Fahrenheit (10 y 26ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

