Hombre en Minnesota mató a su expareja y a su hijo de 5 años porque ella lo echó de la casa

Un hombre fue acusado de asesinar a su expareja y al hijo de ella en un ataque ocurrido en su vivienda en el estado de Minnesota, luego de que la mujer lo echara de la casa y lo amenazara con denunciarlo por abusos.

El sospechoso, Irving Van Marsaw, de 53 años, enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado por las muertes de Jennifer Sue Marsaw, de 44 años, y el menor Marzai Andrew Dawson, de 5 años.

Crimen ocurrió horas después de una discusión

Según documentos judiciales citados por Law&Crime, la mujer había expulsado al acusado de la casa tras una discusión en la que él presuntamente portaba un cuchillo.

Horas antes del crimen, la víctima le habría advertido que lo llevaría a juicio. De acuerdo con el testimonio de su hija, el hombre respondió “apuesta” antes de colgar la llamada.

El ataque ocurrió pasada la medianoche en la vivienda ubicada en Lexington, Minnesota.

De acuerdo con la denuncia, varios hijos de la víctima se encontraban cerca de la casa y escucharon disparos al regresar.

Uno de los menores vio al sospechoso salir de la vivienda con un arma en la mano antes de huir hacia una zona cercana. Segundos después, alertó a sus hermanos de que su madre y su hermano pequeño habían sido baleados.

Los niños lograron escapar y pedir ayuda a un vecino, quien llamó al 911.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a la mujer con heridas de bala en el pecho. El niño aún respiraba, pero falleció más tarde en un hospital.

La autopsia determinó que ambos murieron por disparos realizados a corta distancia.

Sospechoso fue capturado tras huir

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó una unidad canina, logrando localizar al sospechoso escondido en una zona boscosa cercana.

El arma utilizada, una pistola de 9 mm, fue hallada posteriormente cerca de la vivienda.

Según la policía, el acusado realizó declaraciones insinuando que el crimen ocurrió en un “arrebato de pasión”.

Registros judiciales indican que la víctima había solicitado en varias ocasiones órdenes de restricción contra el acusado, alegando amenazas de muerte y comportamientos abusivos.

Aunque dichas órdenes fueron concedidas, posteriormente fueron retiradas por la propia víctima.

Actualmente, Marsaw permanece detenido con una fianza fijada en $5 millones de dólares y se espera que comparezca nuevamente ante el tribunal el próximo 14 de abril.

El caso continúa bajo investigación.

Sigue leyendo:

–Clínicas en Minnesota y Ohio figuran entre los mejores hospitales del mundo, según un ranking

–Autoridades en Minnesota exigen respuestas por caso de un estudiante de posgrado detenido por ICE

–Hombre de Minnesota acusado de retener a su novia, golpearla y arrojarle agua hirviendo encima