Un menor de Michoacán se mostró en redes con un arma y luego mató a dos maestras de su colegio

Un estudiante de preparatoria atacó las instalaciones de su colegio ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejando dos maestras muertas.

Previamente, el agresor difundió un video en redes sociales donde aparece con vestimenta negra y mostrando un arma larga.

La Policía Municipal reveló que el presunto responsable del ataque es un estudiante identificado como Omar “N”, de 15 años, quien al parecer habría actuado motivado por negársele el acceso al plantel, al no lograr llegar a la hora de acceso establecida por los directivos de la institución.

Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria y disparó de forma directa contra las 2 profesoras.

Las víctimas fueron identificadas por directivos del plantel como Tatiana Madrigal Bedolla y Mariana del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, elementos de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas ingresaron al plantel y localizaron al presunto agresor, un joven de complexión delgada, cabello rizado y vestido completamente de negro.

En dichas imágenes se aprecia que el estudiante permanece tranquilo en un primer momento, sin mostrar resistencia visible, y posteriormente es sometido y esposado por los elementos policiacos, quienes lo retiran del plantel bajo custodia.

El ataque generó pánico entre alumnos y personal docente, quienes se resguardaron en aulas mientras se desarrollaba el operativo de seguridad dentro y fuera de la institución.

Las autoridades también investigan el origen del arma de fuego, el entorno familiar del adolescente y su conducta dentro de la escuela preparatoria.

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