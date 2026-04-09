Japón quiere poner un anillo de paneles solares alrededor de la Luna para darte luz limpia para siempre

Imagínate que cada vez que enciendes una bombilla, esa energía viene de la Luna. No de un panel solar en tu techo, no de un parque eólico en el desierto, sino literalmente del satélite natural que lleva miles de millones de años orbitando la Tierra. Suena a ciencia ficción, pero Shimizu Corporation, una de las constructoras más grandes de Japón, tiene un plan concreto para hacer exactamente eso.

Se llama Luna Ring, y aunque todavía no hay presupuesto cerrado ni fecha oficial de inicio de obras, el concepto ya tiene ingeniería, números y una propuesta técnica presentada en foros científicos internacionales.

La idea es tan ambiciosa que cuesta procesarla a la primera: rodear el ecuador de la Luna con un cinturón de células solares de aproximadamente 11,000 kilómetros de longitud y hasta 400 kilómetros de ancho, capturar la energía del Sol de forma ininterrumpida, y enviarla a la Tierra mediante haces de microondas y láser. El resultado, según los cálculos de la empresa, podría generar del orden de 13,000 teravatios de potencia, suficiente para cubrir toda la demanda energética del planeta con energía completamente limpia.

Por qué la Luna es mejor que la Tierra para generar energía solar

Aquí está el núcleo de la propuesta, y hay que reconocer que tiene una lógica aplastante. En la Luna no hay nubes, no hay lluvia, no hay noche en el sentido en que la entendemos en la Tierra. Mientras el lado visible está en oscuridad, el otro lado recibe luz solar constante, y gracias a un sistema de cables de transmisión instalados a lo largo del ecuador lunar, la energía puede moverse continuamente hacia la cara que siempre apunta hacia nosotros.

Eso significa generación solar 24 horas al día, los 365 días del año, sin interrupciones. Compara eso con los paneles solares terrestres, que dependen del clima, las estaciones y el ciclo día-noche. En la Luna, esas variables simplemente no existen. Además, al no haber atmósfera, la intensidad de la radiación solar es mucho mayor que la que llega filtrada hasta la superficie terrestre.

Shimizu también resuelve de forma ingeniosa el problema de cómo construir algo de esa escala tan lejos de casa. El plan contempla fabricar los propios paneles solares con recursos lunares. La arena de la Luna es un compuesto de óxidos que, combinada con hidrógeno traído desde la Tierra, puede producir oxígeno y agua. Con agua y arena se hace hormigón. Con el calor del Sol se pueden fabricar bloques y fibra de vidrio. Y con todo eso, más robots autónomos controlados a distancia desde la Tierra, se construirían los paneles y la infraestructura in situ. Las plantas de producción de células solares serían robots autopropulsados que avanzan mientras fabrican e instalan al mismo tiempo.

Cómo llegaría esa energía hasta tu casa

Esta es la parte donde muchos se quedan con cara de “¿y cómo se enchufa eso exactamente?”. La respuesta técnica implica dos tecnologías distintas que trabajan en paralelo.

La primera es la transmisión por microondas: la electricidad generada en la Luna se convierte en un haz de microondas que viaja por el espacio hasta antenas receptoras especiales en la Tierra llamadas rectennas, que básicamente hacen el proceso inverso y convierten esa radiación de vuelta en electricidad para inyectarla a la red eléctrica. La antena transmisora en la Luna tendría 20 kilómetros de diámetro, y un sistema de balizas guía instaladas en la Tierra garantizaría que el haz apunte con precisión milimétrica.

La segunda tecnología es el láser de alta densidad energética, más concentrado que las microondas pero también más exigente: requiere una puntería extrema y es más sensible a la atmósfera terrestre. Por eso el propio documento técnico de Shimizu analiza las pérdidas de cada ruta por separado. Para ser honestos, los números de eficiencia no son espectaculares —la ruta por microondas tiene un rendimiento estimado de alrededor del 5.82% y la de láser baja hasta el 2.20%— lo que significa que se necesita capturar una cantidad enorme de energía para que lo que llegue a tierra sea suficiente. Para entregar unos 8.8 teravatios a la red, se estima que hacen falta 220 teravatios de entrada en los paneles solares.

Una vez que la energía llega a la Tierra, las posibilidades se amplían: puede usarse directamente para alimentar la red eléctrica, o puede emplearse para producir hidrógeno a partir de agua de mar, lo que la convierte automáticamente en una fuente de combustible limpio almacenable. Eso resuelve, de golpe, uno de los mayores problemas de las energías renovables actuales: cómo guardar el excedente de energía cuando no se necesita en tiempo real.

Los obstáculos que todavía hacen que esto sea un sueño enorme

Seamos claros: este proyecto no empieza la semana que viene. Shimizu Corporation lo presenta como una visión de futuro, una propuesta de cambio de paradigma energético que todavía no tiene financiamiento cerrado ni un cronograma definitivo aprobado. Algunos medios mencionan la fecha de 2035 como posible arranque si se consiguiera financiación, pero eso está condicionado a una cantidad enorme de variables.

El primer obstáculo es uno que parece mundano pero que en la práctica puede arruinarlo todo: el polvo lunar. El regolito, esa capa de arena superficial de la Luna, tiene partículas con bordes afilados que en las misiones Apolo llegaron a desgastar botas, sellos y mecanismos. Para una infraestructura de 11,000 kilómetros que debe operar durante décadas, ese detalle no es menor.

Después está el desafío tecnológico y de gobernanza. ¿Quién tiene derecho a construir algo así en la Luna? ¿Qué país o qué organismo internacional regula el envío de energía desde el espacio hacia la Tierra? La legislación espacial actual no tiene respuestas claras para preguntas como esas, y resolverlas probablemente tome tanto tiempo como construir los propios paneles.

Y luego está el elefante en la habitación: el costo. La NASA lleva décadas evaluando conceptos de energía solar espacial y hasta ahora los ha considerado prohibitivos en términos de desarrollo, lanzamientos, ensamblaje, operación y eventual desmantelamiento. Dicho esto, el mismo tipo de informes señala que la investigación internacional está creciendo y que ya hay demostraciones reales de transmisión inalámbrica de electricidad desde el espacio.

Luna Ring es la clase de proyecto que nos recuerda que los límites de la ingeniería son, en gran medida, límites de voluntad política y financiamiento. La propuesta de Shimizu Corporation no es solo un ejercicio de marketing futurista: tiene física real, ingeniería concreta y fue presentada en el Twelfth SPS Symposium, un foro científico serio. Que sea posible y que sea viable son dos cosas distintas, pero el hecho de que empresas privadas ya estén pensando en escala lunar para resolver la crisis energética de la Tierra dice mucho sobre hacia dónde va la conversación.

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