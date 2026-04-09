Matan a tiros a mujer embarazada por tocar la bocina a un hombre en estacionamiento de Kentucky

Una joven de 22 años y su bebé por nacer murieron en Kentucky luego de que un hombre presuntamente abriera fuego contra ella tras tocar la bocina. El sospechoso fue arrestado y enfrenta múltiples cargos.

La víctima, Ava Woodcock, de 22 años, murió tras ser baleada en un estacionamiento en Glasgow, Kentucky. Su bebé por nacer también falleció a consecuencia del ataque, según informó el Departamento de Policía de Glasgow, citado por Fox 10.

El sospechoso, Brandon Bond, de 24 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato, homicidio fetal en primer grado y evasión de la policía.

Cómo ocurrió el ataque

Según las autoridades, Woodcock se encontraba en su vehículo en el estacionamiento de un restaurante cuando tocó la bocina mientras el sospechoso estaba al otro lado de la calle.

En ese momento, Bond presuntamente abrió fuego contra el automóvil, impactando a la joven que estaba en el asiento del conductor.

El vehículo continuó en movimiento tras los disparos hasta que terminó estrellándose.

Tras el ataque, el sospechoso huyó hacia una zona boscosa cercana, pero fue detenido posteriormente por las autoridades.

La policía indicó que el hombre había estado consumiendo alcohol y mostró una actitud poco cooperativa tras su arresto.

Woodcock fue trasladada inicialmente a un hospital local antes de ser llevada en helicóptero al University of Louisville Hospital, donde falleció el martes debido a la gravedad de sus heridas.

Dolor y solidaridad

La joven era madre de una niña de un año. Su familia ha recibido apoyo de la comunidad a través de una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos funerarios y apoyar a su hija.

Mensajes de condolencias y muestras de solidaridad se han multiplicado en redes sociales ante lo que muchos califican como una tragedia sin sentido.

Bond compareció ante un tribunal, donde se le fijó una fianza de $2 millones de dólares. Se espera que enfrente una audiencia preliminar el próximo 16 de abril.

Mientras tanto, la comunidad de Glasgow se prepara para realizar una vigilia en honor a Woodcock y su bebé.

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