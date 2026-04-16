Policía de Chicago investiga amenaza de bomba en casa del hermano del Papa León XIV

Autoridades en los suburbios de Chicago investigan una amenaza de bomba reportada en la vivienda de John Prevost, hermano del papa León XIV, luego de que un operativo policial concluyera que no existía ningún artefacto explosivo ni materiales peligrosos en el lugar.

De acuerdo con reportes de medios locales y un comunicado oficial, la policía de New Lenox recibió la alerta la noche del miércoles, lo que provocó una rápida movilización de unidades de emergencia hacia la residencia señalada. Como medida preventiva, las autoridades evacuaron la vivienda y las casas cercanas mientras se realizaba una inspección exhaustiva de la zona.

Tras varias horas de revisión, los investigadores determinaron que la amenaza “carecía de fundamento”. No obstante, el caso permanece abierto mientras se busca identificar el origen del reporte falso.

John Prevost, the brother of Pope Leo XIV, was reportedly the victim of a hoax bomb threat just days after the pope’s other brother, Louis, was praised as “all MAGA” by President Donald Trump.https://t.co/zPdKtbO7W4 — Catholic News Agency (@cnalive) April 16, 2026

Evacuación y contexto político

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando las autoridades respondieron a la llamada de emergencia. Aunque no se reportaron heridos ni daños materiales, la situación generó preocupación entre los residentes del vecindario.

John Prevost reside en la misma calle donde se desplegó el operativo, en una zona suburbana al suroeste de Chicago. Hasta el momento, la policía local no ha ofrecido detalles adicionales sobre posibles sospechosos ni sobre la procedencia de la amenaza.

El hecho se produce en un contexto de tensiones políticas y mediáticas en torno al pontífice. El papa León XIV, originario de Chicago y primer estadounidense en liderar la Iglesia católica, ha sido un crítico abierto de conflictos internacionales, incluyendo la guerra en Irán.

Sus recientes declaraciones, en las que condenó el gasto militar global y acusó a líderes mundiales de alimentar conflictos, han generado reacciones encontradas.

En contraste con las tensiones con el actual líder de la Iglesia Católica, a quien Trump ha tildado de “liberal” y “débil”, el mandatario ha elogiado públicamente a otro de los hermanos del Papa, Louis Prevost, residente de Florida y simpatizante del movimiento MAGA.

Mientras tanto, autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar si la amenaza estuvo motivada por razones políticas o personales. La policía ha reiterado que, aunque el incidente resultó ser falso, este tipo de reportes se toman con la máxima seriedad debido al riesgo que representan para la seguridad pública.

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