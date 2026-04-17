La DJI Osmo Pocket 4 llegó para cambiar las reglas del juego: 4K a 240 fps en la palma de tu mano

DJI acaba de lanzar oficialmente la Osmo Pocket 4, y la verdad es que esta pequeña cámara tiene todo lo necesario para robarte el corazón si eres creador de contenido, viajero o simplemente alguien que quiere grabar momentos con calidad de cine sin cargar con un equipo enorme.

La propuesta de DJI es una cámara con gimbal mecánico de tres ejes que cabe literalmente en el bolsillo de tu pantalón, pero que ahora puede grabar video en 4K a 240 cuadros por segundo. Sí, leíste bien. Una cámara de bolsillo grabando slow motion en resolución 4K completa. Eso es algo que ni los smartphones más avanzados pueden hacer hoy en día.

Especificaciones técnicas que importan en el día a día

Antes de entrar en números, lo importante es entender qué significa cada especificación cuando estás grabando en la vida real. El corazón del equipo es un sensor CMOS apilado de 1 pulgada con apertura f/2.0 y focal equivalente a 20 mm, lo que se traduce en imágenes mucho más nítidas cuando hay poca luz, ya sea en un restaurante con luces tenues o en un atardecer con sombras pronunciadas.

La grabación estándar llega a 4K a 60 fps en horizontal y 3K a 60 fps en vertical, ideal para quienes hacen contenido para redes sociales en formato portrait. Pero el gran titular aquí es el modo cámara lenta: 4K a 240 fps, duplicando la capacidad de la Osmo Pocket 3 que se quedaba en 120 fps. En la práctica, esto significa que puedes capturar una ola rompiendo, a tu mascota corriendo o incluso las gotas de lluvia cayendo, todo en slow motion con una resolución espectacular y sin sacrificar detalle.

Para quienes editan en postproducción, la Pocket 4 graba en perfil D-Log de 10 bits con 14 stops de rango dinámico. Esto significa que obtienes archivos de video con mucho más margen para ajustar colores, luces y sombras en edición, algo que antes solo veías en cámaras cinema de miles de dólares. El bitrate máximo es de 180 Mbps en formato MP4 (HEVC), garantizando archivos de alta calidad sin ocupar un espacio absurdo.

En el apartado de fotografía, la Pocket 4 captura imágenes de 37 megapíxeles, un salto enorme comparado con los 9.4 MP del modelo anterior. Y si necesitas zoom, cuenta con zoom lossless 2x, lo que significa acercarte sin perder calidad.

El almacenamiento también mejoró significativamente. La DJI Osmo Pocket 4 cuenta con 107 GB de memoria interna a 800 MB/s, suficiente para más de dos horas de video en 4K a 30 fps sin necesitar tarjeta microSD (aunque también acepta tarjetas de hasta 1 TB ). Y la batería de 1,545 mAh aguanta hasta 240 minutos grabando en 1080p o alrededor de 135 minutos en 4K, con carga rápida al 80% en apenas 18 minutos.

El sistema de seguimiento ActiveTrack 7.0 mantiene el sujeto siempre en cuadro de forma automática, y el OsmoAudio de 4 canales —compatible con el DJI Mic 3 y DJI Mic 2— permite grabar audio de dos transmisores inalámbricos simultáneamente además del micrófono interno estéreo. Para vloggers y entrevistadores, eso es oro puro.xataka+1

Las dimensiones también sorprenden: 144.2 × 44.4 × 33.5 mm y apenas 190.5 gramos. No es un gadget que vas a notar en el bolsillo.

Disponibilidad y precio en Estados Unidos

Aquí viene la parte que más le interesa a los usuarios en Estados Unidos. La buena noticia es que, a diferencia de algunos drones de DJI que han tenido problemas regulatorios, la Osmo Pocket 4 es una cámara y no está sujeta a las restricciones de la FCC Covered List. Esto significa que debería estar disponible de forma oficial a través de canales normales de venta en el país.

DJI informó que el precio base del modelo estándar será de 499 euros, unos $590 dólares aproximadamente, y el Creator Combo —que incluye accesorios adicionales como transmisores de audio y estuche— podría rondar los $649 a $749 dólares. Retailers como Amazon, B&H Photo y Best Buy son los canales principales esperados para su venta.

Cabe aclarar que si bien DJI no ha publicado la Pocket 4 de forma oficial en su sitio web de Estados Unidos., la cámara obtuvo el FCC ID: 2ANDR-OP041 antes del corte regulatorio de diciembre de 2025, por lo que su llegada al mercado estadounidense a través de terceros autorizados es completamente viable.

¿Para quién es la DJI Osmo Pocket 4?

Esta cámara no es para todo el mundo, y eso está bien. Está diseñada específicamente para un tipo de usuario muy concreto. Si te identificas con alguno de los siguientes perfiles, definitivamente deberías tenerla en tu lista:

Vloggers y creadores de contenido que necesitan estabilización profesional sin cargar con un gimbal externo y una cámara por separado

que necesitan estabilización profesional sin cargar con un gimbal externo y una cámara por separado Viajeros y mochileros que quieren calidad de imagen top sin sacrificar espacio ni peso en su equipaje

que quieren calidad de imagen top sin sacrificar espacio ni peso en su equipaje Creadores de contenido vertical para redes como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, gracias al modo 3K vertical a 60 fps

para redes como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, gracias al modo 3K vertical a 60 fps Profesionales semi-pro que buscan una cámara B-roll compacta para complementar su setup principal

que buscan una cámara B-roll compacta para complementar su setup principal Deportistas y entusiastas del outdoor que quieren capturar acción con slow motion real en 4K

Sin embargo, si ya tienes la Osmo Pocket 3, la decisión no es tan obvia. Las mejoras son reales, especialmente el salto a 240 fps, los 37 MP en foto y el almacenamiento interno de 107 GB, pero son más bien incrementales en cuanto al diseño y factor de forma. Si vienes de una cámara más antigua o de usar solo el smartphone, el salto sí va a ser enorme y lo vas a notar en cada video que grabes.

La DJI Osmo Pocket 4 representa la evolución más ambiciosa que ha tenido esta línea de productos, empaquetando tecnología que antes solo se encontraba en cámaras cinema profesionales dentro de un dispositivo que literalmente cabe en cualquier bolsillo.

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