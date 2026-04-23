Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 23 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 23 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.42 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.05 y 17.05 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 17.42 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.56 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia regular y cotizó hoy en rojo. Luego de permanecer ayer al alza, hoy cotizó a 452.99 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 59.38 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.42 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.56 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 452.99 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.38 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.