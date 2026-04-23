Crisis de desaparecidos en México es una “tragedia”, señala la ONU; alerta de un ambiente politizado y de polarización

En un llamado urgente que resuena en los pasillos del poder y en los corazones de miles de familias, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la crisis de desapariciones en México como una “tragedia” de magnitudes dolorosas.

Al cierre de su visita oficial a dicho país, el diplomático instó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a fortalecer las capacidades del Estado para atender una problemática que calificó como una de las más graves en materia de derechos humanos, y a blindar los mecanismos de búsqueda y evitar que el dolor de las víctimas sea utilizado como moneda de cambio política.

Aunque reconoció avances institucionales impulsados por el gobierno de México, subrayó que persisten desafíos estructurales como la impunidad, la violencia del crimen organizado y la debilidad en los procesos de investigación.

“Las desapariciones siguen siendo uno de los problemas más dolorosos. Provocan un sufrimiento inimaginable en las familias y erosionan la confianza en las instituciones”, expresó Türk en conferencia de prensa.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi,… pic.twitter.com/q9Qv7oek43 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 23, 2026

Llamado a fortalecer búsqueda y combatir la impunidad

El funcionario de Organización de las Naciones Unidas enfatizó la necesidad de reforzar los mecanismos de búsqueda, mejorar los procesos de identificación forense y garantizar la protección de víctimas y colectivos que participan en estas labores.

Según cifras oficiales, México acumula más de 133,000 personas desaparecidas, en un contexto marcado por la violencia del crimen organizado y el flujo constante de armas. Türk señaló que, aunque existen marcos legales e institucionales robustos, como el Sistema Nacional de Búsqueda, su implementación efectiva sigue siendo un reto.

El alto comisionado también destacó el papel de los colectivos de familiares, en su mayoría encabezados por mujeres, a quienes reconoció por su “valor y tenacidad” al encabezar la búsqueda de sus seres queridos y exigir rendición de cuentas.

“Fue doloroso escuchar testimonios de familias que buscan durante años sin respuestas, arriesgando incluso su vida”, dijo. En ese sentido, insistió en que las víctimas deben estar en el centro de cualquier estrategia y pidió evitar la politización del tema.

It is hard to find the words to describe my exchanges today in Mexico with the families of people who have disappeared.



It is harder still to fathom their grief and pain.



Their unshakeable courage, strength, and resilience deeply inspire me; their quest for truth and justice… pic.twitter.com/d89HB4WnM9 — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 21, 2026

Polarización, violencia y preocupaciones adicionales

Türk alertó además sobre un ambiente de polarización en torno a la crisis de desapariciones, lo que, a su juicio, dificulta avanzar hacia soluciones integrales. “Este esfuerzo no debe politizarse. Se requiere un compromiso nacional que trascienda posturas políticas”, sostuvo.

En su visita, el funcionario sostuvo reuniones con autoridades federales, incluida la secretaria de Gobernación mexicana, Rosa Icela Rodríguez, así como con representantes del Poder Judicial y organizaciones civiles.

Respecto al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que generó críticas del gobierno mexicano, Türk consideró que debe ser respetado, aunque evitó pronunciarse sobre si la situación en México puede catalogarse como crimen de lesa humanidad.

El alto comisionado también expresó preocupación por otros temas, como la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como por la persistencia de la violencia de género. Señaló que el asesinato diario de mujeres sigue siendo alarmante y requiere acciones más contundentes.

Asimismo, cuestionó el uso de la prisión preventiva oficiosa, al advertir que puede afectar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Pese a los desafíos, Türk reconoció avances en políticas sociales y en el fortalecimiento de derechos de pueblos indígenas, así como el papel activo de México en el sistema internacional de derechos humanos.

Finalmente, reiteró la disposición de su oficina para colaborar con el Estado mexicano en el diseño de medidas concretas que permitan enfrentar la crisis y garantizar justicia para las víctimas.

Sigue leyendo: