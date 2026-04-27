Detienen a funcionario del sheriff en Massachusetts por presunto abuso y trata de un menor

Un funcionario del Departamento del Sheriff del condado de Suffolk fue detenido la noche del viernes tras ser acusado de múltiples delitos sexuales contra un menor de edad en distintas localidades del estado de Massachusetts.

El sospechoso, identificado como Richard Kielczweski, de 41 años, enfrenta cargos que incluyen violación agravada de un menor, trata de personas con fines de explotación sexual y producción de material de abuso infantil, informó el Departamento de Policía de Halifax en un comunicado.

Investigación coordinada entre agencias

Las acusaciones abarcan hechos ocurridos en Hanson, Halifax y Middleborough, según informaron las autoridades.

La investigación fue liderada por el Departamento de Policía de Halifax, cuyo equipo de detectives recopiló evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto. El operativo de captura fue ejecutado en conjunto con cuerpos policiales de Hanson y Middleborough.



De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido enfrenta en Hanson múltiples cargos, entre ellos, pago por conducta sexual con un menor de edad, ciolación agravada de un menor con diferencia de edad superior a diez años, violación con uso de fuerza, exhibición de un menor en actos sexuales y trata de personas menores de 18 años.

En Middleborough, se le imputan delitos adicionales como intimidación de testigos y captación de menores, mientras que en Halifax enfrenta nuevas acusaciones de violación y explotación sexual.

Medidas disciplinarias y reacción institucional

El funcionario había sido incorporado al departamento como oficial correccional en 2015 y continuaba activo hasta febrero de este año.

Tras su detención, el organismo anunció su suspensión indefinida y calificó los señalamientos como “extremadamente serios y perturbadores”.



El acusado permanece bajo custodia con una fianza fijada en $250,000 dólares y se prevé su comparecencia ante el tribunal de distrito de Plymouth en los próximos días.

Las autoridades indicaron que el caso sigue en desarrollo y no descartan la presentación de nuevos cargos conforme avance la investigación.

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