Las autoridades electorales están preocupadas por la falta de apoyo del gobierno

La encuesta de 2026 del Brennan Center a los funcionarios electorales locales revela sus inquietudes sobre dificultades nuevas y persistentes, pero también pone de manifiesto su resiliencia.

Los últimos años han sido muy difíciles para las autoridades electorales. Han trabajado en medio de una pandemia, preocupaciones por su seguridad personal, e incluso amenazas de bomba y actos de violencia y, más recientemente, el desmantelamiento del apoyo del gobierno federal para la seguridad de las elecciones.

Sin embargo, la nueva encuesta que realizó el Brennan Center a las autoridades electorales locales demuestra que este grupo es muy resiliente y que se ha estado preparando para que las elecciones de medio término se desarrollen de forma segura en noviembre.

La encuesta, llevada a cabo entre el 27 de enero y el 26 de febrero entre 834 participantes, revela un panorama repleto de inquietudes. Casi un tercio de las autoridades electorales encuestadas, el 32 por ciento, afirmó haber recibido amenazas, acoso o abuso verbal debido a su trabajo.

Y aproximadamente la mitad se preocupa por la posibilidad de que los líderes políticos intenten interferir en el modo en que las autoridades electorales realizan su trabajo, en un contexto en que el gobierno federal ha aumentado sus esfuerzos de intervenir en las elecciones al confiscar boletas, presentar demandas judiciales y firmar órdenes ejecutivas. Casi la misma proporción, el 45 por ciento, teme que los funcionarios electorales sean objeto de investigaciones motivadas por cuestiones políticas.

El gobierno federal, que históricamente había sido un importante aliado a la hora de reforzar la seguridad de las elecciones, el año pasado comenzó a retirar su apoyo para distintos servicios de seguridad electoral, principalmente a través de drásticos recortes a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por su sigla en inglés), un organismo del Departamento de Seguridad Nacional que ofrecía recursos como informes de inteligencia sobre intentos de interferencia extranjera y evaluaciones de la seguridad física de las oficinas electorales.

El 75 por ciento de las autoridades electorales locales indicó que sus gobiernos locales o estatales no les han brindado fondos para compensar los recortes federales.

Pero los funcionarios electorales se están preparando con diligencia para asegurarse de que las elecciones se desarrollen sin complicaciones. El 71 por ciento de los encuestados dijo haber estado preparándose para abordar disrupciones que podrían afectar los comicios.

Estas posibles situaciones van desde cambios en el Servicio Postal que podrían afectar la entrega del material electoral, hasta solicitudes de acceso a las máquinas de votación por parte del gobierno federal o incluso la presencia de tropas o grupos de oficiales federales armados en los sitios de votación (que, por cierto, sería ilegal).

La gran mayoría, el 80 por ciento, está planeando coordinar funciones con la policía local. La colaboración entre las autoridades electorales y la policía de cara a las elecciones de 2024 demostró ser una práctica muy efectiva a la hora de responder a distintas crisis que surgieron a lo ancho del país.

El 54 por ciento también se está preparando para coordinar tareas con las agencias estatales o locales en materia de tecnologías de la información.

Además, las autoridades electorales también están lidiando con los nuevos riesgos que plantea la inteligencia artificial (IA). El 63 por ciento teme que la inteligencia artificial haga su trabajo más difícil o peligroso. E incluso un mayor porcentaje, el 74 por ciento, expresó su preocupación por la divulgación de información falsa sobre las elecciones en las redes.

Las autoridades electorales siguen comprometidas a realizar su trabajo, a pesar de las dificultades. Quienes participaron en la encuesta afirmaron que atender a sus comunidades y garantizar el desarrollo normal del proceso electoral eran las principales razones por las que habían aceptado el trabajo.

A las autoridades electorales les debemos nuestro apoyo. Los gobiernos locales y estatales son los responsables de administrar las elecciones y deben tomar cartas en el asunto para llenar los vacíos que dejaron los recortes del gobierno federal. Y todas las personas votantes debemos salir a votar.

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