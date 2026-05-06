Abogado muere baleado por su yerno en Maryland al intentar proteger a sus nietos durante disputa

Un abogado de 74 años identificado como Robert MacMeekin fue asesinado a tiros en su vivienda en Phoenix, Maryland, en un hecho ocurrido el sábado por la tarde que ha conmocionado a la comunidad local.

Las autoridades detuvieron a su yerno, Mark Ryan, de 41 años, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Según la investigación, el ataque ocurrió en el contexto de una disputa familiar relacionada con la custodia de los hijos del sospechoso, según informó WBFF.

Denuncias previas y orden de protección

Horas antes del tiroteo, la esposa del acusado, Alexandra Ryan —hija de la víctima— había acudido junto a su padre a las autoridades del condado para solicitar una orden de alejamiento temporal.

En su declaración, denunció agresiones físicas recientes y episodios de violencia ocurridos en años anteriores. También afirmó que su esposo buscaba acceso a armas en medio de la disputa.

Las autoridades concedieron tanto una orden de protección provisional como una orden de riesgo extremo, aunque no lograron notificar al acusado antes del incidente.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado intentó comunicarse repetidamente con su esposa durante el día. En una de las llamadas, el abogado respondió y le informó sobre la orden de protección y sobre la custodia temporal de los niños.

Poco después, el sospechoso se presentó en la vivienda y confrontó a su suegro en el patio trasero. Según la policía, tras un forcejeo, efectuó varios disparos que causaron la muerte del abogado en el lugar.

Tras el hecho, el acusado permaneció en la escena hasta la llegada de las autoridades, a quienes confesó haber disparado motivado por la ira.

Versiones enfrentadas en el proceso judicial

La defensa sostiene que el acusado no tenía antecedentes violentos y que llevó el arma por temor a un posible enfrentamiento. Además, argumenta que el forcejeo comenzó cuando la víctima intentó desarmarlo.

Por su parte, la fiscalía subraya la gravedad del crimen y sostiene que la víctima fue asesinada sin justificación, destacando que “su vida fue arrebatada sin motivo”.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

El bufete Law Office of Fine, Kelly and MacMeekin expresó su pesar por la muerte de MacMeekin, destacando su trayectoria profesional y su compromiso con sus clientes desde 1976.

Colegas y allegados lo describieron como un abogado dedicado, respetado y profundamente comprometido con su familia, a la que —según señalaron— siempre procuró proteger.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades analizan las circunstancias completas del incidente, incluyendo las denuncias previas y la secuencia exacta de los hechos.

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