Masacre familiar en Florida: matan a bebé, niño y su familia en doble escena de crimen

Un tiroteo ocurrido en dos escenas cercanas en Plant City, Florida, dejó sin vida a tres generaciones de una misma familia, entre ellas un bebé de cuatro meses y un niño de cuatro años. Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan pistas en videos de vigilancia.

El hecho se desarrolló en dos ubicaciones separadas por menos de un kilómetro, lo que activó un amplio despliegue policial durante la madrugada del domingo, de acuerdo con FOX13 Tampa.

Víctimas de tres generaciones

Las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentran un bebé de cuatro meses y un niño de cuatro años, quienes fueron declarados muertos en el lugar. Su madre, de 28 años, fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

En una segunda escena, ubicada a corta distancia, fue hallada sin vida la abuela de los menores, de 55 años, también con una herida de bala.

Un tercer niño presente en el primer lugar del ataque resultó ileso, según el reporte oficial.

De acuerdo con la policía, se presume que una o más personas se desplazaron a pie entre ambas escenas durante las primeras horas del día.

Los investigadores han solicitado la colaboración ciudadana, instando a residentes y comercios a revisar grabaciones de cámaras de seguridad entre las 5:30 a.m. y las 7:00 a.m., especialmente en zonas cercanas a North Burton Street y West Tever Street.

Posibles antecedentes del caso

Vecinos indicaron que en días previos al suceso se registraron disputas domésticas en el entorno familiar. Testigos también reportaron comportamientos sospechosos la noche anterior, incluyendo la presencia de un individuo manipulando objetos que podrían estar relacionados con el ataque.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente un móvil ni han identificado públicamente a un sospechoso.

Residentes del área describieron el impacto del hecho como devastador, destacando la gravedad de que niños tan pequeños se encuentren entre las víctimas.

La policía mantiene abierta la investigación y ha pedido a cualquier persona con información que se comunique con el departamento correspondiente o envíe datos de forma anónima.

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