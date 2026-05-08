Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 8 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 8 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.19 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.88 y 16.88 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.19 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.58 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de operaciones. El precio está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras mantener ayer a la baja, hoy cotizó a 455.24 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 59.02 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.19 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.58 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 455.24 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.02 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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