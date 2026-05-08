“Gringo Jomi”, el estadounidense que era sicario del CJNG y fue capturado en Colima

Alex “N”, alias “El Gringo Jomi”, es un ciudadano estadounidense que fue detenido en Colima como parte de la llamada “Operación Goya”, un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales contra miembros del crimen organizado.

De acuerdo con reportes de autoridades, “El Gringo Jomi” era identificado como sicario y distribuidor de droga para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, contaba con una orden de extradición en Estados Unidos, particularmente en California, por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

Mesa de Coordinación Estatal reporta detención de 5 generadores de violencia con Operación Goya



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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informa que, como parte de la Operación Goya y con la coordinación entre… pic.twitter.com/7yRZ66oShx — Gobierno Colima (@gobiernocolima) May 7, 2026

En el operativo fueron capturados otros cuatro integrantes del crimen organizado considerados objetivos prioritarios en Colima. Entre ellos destaca Lorenzo “N”, alias “El Chuky”, identificado como jefe criminal vinculado con extorsión, homicidios y corrupción en aduanas.

“La Operación Goya forma parte de la estrategia para reducir la violencia y debilitar las estructuras criminales que operan en la entidad”, señala un comunicado.

Aunque las autoridades no detallaron el nivel jerárquico de “El Gringo Jomi” dentro del CJNG, medios nacionales como el diario Milenio señalaron que operaba en Colima y mantenía vínculos con actividades de narcotráfico en ambos lados de la frontera.

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