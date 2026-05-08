Autoridades mexicanas capturan a miembro del CJNG vinculado a reclutamientos y desapariciones

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el arresto de Fernando Daniel Frías de la Cruz, alias “El Cabo”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) implicado en el reclutamiento, secuestro y desaparición de personas.

Por medio de un comunicado, la dependencia indicó que miembros de la Agencia de Investigación Criminal lograron la captura en Ciudad Acuña, Coahuila.

Las investigaciones, señaló la FGR, relacionan al detenido con “posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco”, particularmente en el predio identificado como “La Galera”.

🚨 En Ciudad Acuña, #Coahuila, fue detenido Fernando Daniel Frías de la Cruz, alias “El Cabo”, acusado de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con fines de trata y delitos contra la salud.



Está ligado al predio “La Galera” en #Jalisco, donde operaba… pic.twitter.com/7qqacd2ENL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Las autoridades federales consideran que esta detención permitirá fortalecer líneas de investigación para identificar a otros probables responsables del reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de esta forma tratar de desarticular la estructura operativa de ese grupo criminal.

Tanto el Rancho Izaguirre como el predio “La Galera” han sidos investigados por autoridades federales y estatales debido a que presuntamente en ambos lugares se llevaban a cabo secuestros y adiestramiento por parte del CJNG.

El rancho, descrito por la Fiscalía como un “campo de adiestramiento, operado por una organización criminal”, es investigado por autoridades federales desde marzo de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la operación del lugar por parte del cártel.

En el sitio se han localizado cientos de prendas de vestir y objetos personales, de acuerdo con colectivos de búsqueda, que podrían estar vinculados a personas desaparecidas y continúan bajo análisis forense.

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