Empleado de una gasolinera en Virginia apuñaló mortalmente a un cliente durante una discusión en los surtidores

Un hombre fue arrestado en Virginia tras presuntamente apuñalar mortalmente a otro durante una pelea ocurrida en una estación de servicio, informaron las autoridades del condado de Prince William.

La policía identificó al sospechoso como Michael Orlando Dickey, de 42 años, quien enfrenta un cargo de homicidio involuntario y permanece detenido sin derecho a fianza, según ABC.

La víctima fue identificada como Jonathan David Ferreyra Agapito, de 20 años.

Pelea en gasolinera terminó en tragedia

Según el Departamento de Policía del Condado de Prince William, el incidente ocurrió cerca de la medianoche del domingo en una estación Shell ubicada en Dumfries, Virginia, a unos 50 kilómetros al suroeste de Washington D. C.

Las autoridades señalaron que Agapito se involucró en un altercado físico con un empleado del establecimiento, identificado posteriormente como Dickey.

Durante la pelea, el sospechoso supuestamente sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima una vez en la parte superior del cuerpo.

Tras la agresión, Agapito colapsó cerca de las bombas de gasolina y quedó inconsciente antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La víctima murió en el lugar

Oficiales y paramédicos acudieron tras recibir reportes sobre un apuñalamiento en la estación de servicio. Sin embargo, la víctima fue declarada muerta en el sitio.

Posteriormente, Dickey fue detenido y arrestado por las autoridades.

La policía indicó que la investigación continúa abierta y pidió a cualquier persona con información sobre el caso que se comunique con las autoridades locales.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre qué originó la pelea entre ambos hombres ni se ha anunciado una fecha de comparecencia judicial para el acusado.

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