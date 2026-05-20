Acusan a hombre en Wisconsin de matar a su esposa y entregar su anillo a una mujer que conoció en Tinder

Las autoridades de Wisconsin arrestaron a un hombre acusado de asesinar a su esposa, ocultar su cadáver y posteriormente entregar el anillo de bodas de la víctima a una nueva pareja que conoció a través de Tinder.

El acusado fue identificado como Aaron Nelson, de 43 años, quien enfrenta cargos de homicidio intencional en primer grado y ocultamiento de cadáver por la desaparición de su esposa, Alexis Nelson, de 42 años, de acuerdo con WITI-TV News.

El cuerpo de la mujer aún no ha sido localizado.

La mujer fue reportada desaparecida meses después

De acuerdo con las autoridades, familiares de Alexis Nelson denunciaron su desaparición después de no tener noticias de ella desde mayo de 2025.

La investigación, liderada por la oficina del Dodge County Sheriff’s Office y el Beaver Dam Police Department, determinó que la pareja fue vista junta por última vez el 28 de marzo de 2025 en imágenes de vigilancia de una tienda Kwik Trip.

Registros telefónicos mostraron posteriormente actividad relacionada con la víctima en Sun Prairie, aproximadamente a 30 millas al sur, lo que se convirtió en el último rastro conocido de la mujer.

Según documentos judiciales citados por medios locales, los investigadores sostienen que un día después de la desaparición, Aaron Nelson compró un contenedor de basura de 32 galones.

La fiscalía también asegura que el acusado ofreció versiones contradictorias sobre el supuesto destino de su esposa. A algunas personas les dijo que había muerto por consumo excesivo de alcohol y a otras que había fallecido de cáncer.

Vecinos de la pareja declararon haber escuchado discusiones frecuentes dentro de la vivienda donde ambos residían en Beaver Dam.

La investigación también reveló antecedentes de presunto abuso doméstico y una orden de restricción presentada por la víctima tras un incidente previo.

El sospechoso inició una nueva relación tras declararse “viudo”

Los fiscales señalaron que el 2 de abril de 2025 el acusado creó un nuevo perfil de Facebook bajo el nombre “James Nelson” y cambió su estado sentimental a “viudo”.

Posteriormente, conoció a otra mujer en Tinder, con quien comenzó una relación y se mudó antes de finalizar mayo.

Durante una entrevista policial, detectives observaron que la nueva novia llevaba un anillo de compromiso que posteriormente fue identificado como el anillo de bodas de Alexis Nelson.

En junio, investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda de la nueva pareja del acusado.

Allí localizaron el contenedor de 32 galones que, según las autoridades, dio positivo por sangre de Alexis Nelson y contenía evidencia compatible con descomposición humana.

Perros entrenados para detectar cadáveres también marcaron posibles rastros de restos humanos relacionados con la investigación.

A pesar de los hallazgos, el cuerpo de la mujer sigue desaparecido.

Aaron Nelson compareció ante un tribunal del condado de Dodge, donde un juez fijó una fianza de un millón de dólares en efectivo. El acusado permanecerá detenido en la cárcel del condado mientras continúa el proceso judicial.

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