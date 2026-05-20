Falla eléctrica detiene montaña rusa Titan en Six Flags Texas y obliga a evacuar a pasajeros a 245 pies de altura

Los visitantes de Six Flags Over Texas vivieron momentos de tensión el fin de semana luego de que una falla eléctrica detuviera abruptamente la montaña rusa Titan, una de las atracciones más emblemáticas y altas del parque de diversiones ubicado en Arlington, Texas.

El incidente ocurrió el sábado, cuando los pasajeros quedaron atrapados a mitad del recorrido de la atracción y tuvieron que ser evacuados manualmente por el personal del parque, de acuerdo con Fox News.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de visitantes descendiendo cuidadosamente por una estrecha y empinada escalera metálica adosada a la enorme estructura de la montaña rusa.

La Titan tiene una altura aproximada de 245 pies y alcanza velocidades de hasta 85 millas por hora, de acuerdo con información oficial de Six Flags.

@foxnews Riders were forced to evacuate a 245-foot-tall roller coaster at Six Flags Over Texas in Arlington after a park-wide power outage forced the ride to stop. Guests were seen taking the terrifying walk down emergency stairs alongside the coaster as onlookers on the ground looked up in fear. According to WFAA, the outage was caused by an internal technical issue that also forced the park to close early. ♬ original sound – Fox News – Fox News

Six Flags atribuyó el incidente a un problema técnico interno

Funcionarios del parque señalaron que el incidente fue causado por un problema técnico interno que interrumpió el suministro eléctrico en distintas áreas del complejo, según reportó la estación local WFAA de Dallas.

A pesar de la interrupción, el parque reabrió sus puertas el domingo.

Las autoridades del parque aseguraron que la evacuación se completó de manera segura y sin lesionados. Sin embargo, las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales.

“Jamás podría bajar de ahí, no a esa altura”, escribió un usuario en TikTok. Otro comentó: “Nunca volvería a subirme a una montaña rusa”.

El incidente también reavivó el debate en línea sobre la seguridad de las montañas rusas y los protocolos de emergencia en parques de diversiones.

Mientras algunos usuarios cuestionaron si este tipo de atracciones son realmente seguras, otros defendieron los sistemas de seguridad y recordaron que las montañas rusas están sujetas a estrictas regulaciones e inspecciones.

Algunos visitantes también expresaron frustración por las largas filas y las interrupciones de varias atracciones durante la jornada del apagón.

“En Six Flags siempre pasa algo”, escribió otro usuario en redes sociales.

Titan opera en Six Flags desde 2001

La Titan es una de las atracciones insignia de Six Flags Over Texas y opera desde 2001.

El incidente ocurre meses después de otra evacuación registrada en Six Flags New England, cuando pasajeros de la atracción Superman the Ride tuvieron que descender de una sección elevada de la vía tras una falla en el ciclo normal del recorrido.

En ese caso, funcionarios del parque indicaron que empleados entrenados acompañaron a los pasajeros durante toda la evacuación y mantuvieron comunicación constante con los visitantes.

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