Padres son acusados de matar a su bebé recién nacido dentro de hospital en Pensilvania

Una madre y un padre primerizos fueron arrestados en Pensilvania tras ser acusados de causar la muerte de su bebé de apenas un día de nacido dentro de una habitación de maternidad de un hospital, informaron fiscales del condado de Berks.

Los acusados fueron identificados como Kevin Canaan, de 28 años, y Yennifer Tavarez-Cepeda, de 25, quienes enfrentan cargos de homicidio criminal, agresión agravada y poner en peligro el bienestar de un menor.

Según la oficina del Berks County District Attorney’s Office, el presunto abuso ocurrió el 2 de mayo dentro de Tower Health Reading Hospital, en West Reading, Pensilvania.

Personal médico encontró al bebé en estado crítico

Las autoridades indicaron que agentes del West Reading Police Department acudieron al hospital después de recibir una alerta por sospechas de abuso infantil.

Trabajadores de salud localizaron al recién nacido en estado de emergencia médica dentro de una habitación privada de recuperación donde permanecía junto a sus padres.

Posteriormente, el bebé fue trasladado en helicóptero al Penn State Hershey Medical Center para recibir atención neonatal especializada, pero murió al día siguiente.

Una autopsia realizada el 5 de mayo concluyó que el menor falleció por “múltiples lesiones traumáticas”. El médico forense determinó que la muerte fue un homicidio.

De acuerdo con los investigadores, especialistas del Penn State Hershey Medical Center informaron que las lesiones no estaban relacionadas con el proceso de nacimiento y eran compatibles con abuso físico.

Las autoridades sostienen que el bebé estaba bajo supervisión exclusiva de sus padres cuando sufrió las lesiones y que ninguno de ellos alertó al personal médico sobre lo ocurrido.

La investigación también concluyó que las heridas fueron infligidas en un periodo corto y claramente documentado, luego de varias revisiones de rutina realizadas por trabajadores del hospital.

Los acusados fueron detenidos tras la presentación de cargos

La denuncia criminal fue presentada el martes por la oficina del Berks County District Attorney’s Office.

Poco después, Kevin Canaan, residente de Reading, y Yennifer Tavarez-Cepeda, originaria de Nueva York, fueron detenidos y trasladados al centro de procesamiento del sheriff del condado de Berks.

En su sitio web, Tower Health Reading Hospital señala que fue reconocido anteriormente por U.S. News & World Report como un hospital de alto desempeño en atención de maternidad para embarazos sin complicaciones.

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