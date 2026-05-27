Mujer de Pennsylvania acusada de dejar morir a su bebé tras abandonarla en un campo antes de irse a trabajar

Una mujer identificada como Jordyn Kauffman, de 20 años, fue acusada de asesinato en primer grado, agresión agravada, poner en peligro el bienestar de un menor, ocultamiento de la muerte de un niño y abuso de un cadáver, tras la muerte de su bebé recién nacida en Pennsylvania.

La mujer permanece detenida sin derecho a fianza en la prisión del condado Mifflin, según registros judiciales citados por el medio Law&Crime.

De acuerdo con documentos de la investigación, Kauffman dio a luz a una niña el pasado 14 de mayo alrededor de las 9:30 de la mañana en su vivienda ubicada en McVeytown, Pennsylvania.

La bebé habría sido abandonada aún con vida

Los investigadores sostienen que la joven sostuvo a la recién nacida durante aproximadamente 30 minutos y observó cómo movía las manos antes de dejarla afuera de la vivienda.

Según las autoridades, la bebé seguía respirando cuando fue abandonada.

Posteriormente, Kauffman habría regresado al interior de la casa y salió hacia su trabajo algunas horas después.

Los documentos judiciales señalan que la acusada reconoció posteriormente que sabía que lo ocurrido estaba mal, pero afirmó que temía que su padre la rechazara si descubría el embarazo.

Al día siguiente, el padre de Kauffman la llevó al Geisinger Lewistown Hospital tras encontrarla sangrando.

Sin embargo, según la investigación, la joven negó ante el personal médico haber estado embarazada o tener hijos.

Los trabajadores del hospital alertaron a las autoridades debido a antecedentes médicos previos. Según reportes, Kauffman había acudido al centro médico meses antes manifestando que no deseaba continuar con el embarazo, aunque no se realizó un aborto.

La mujer también habría faltado a múltiples citas médicas relacionadas con la gestación.

La autopsia confirmó que la bebé nació viva

Agentes de la Policía Estatal de Pennsylvania acudieron posteriormente a la vivienda y encontraron el cuerpo de la recién nacida en el césped exterior.

La Oficina del Forense del Condado Mifflin informó que la autopsia confirmó que la bebé nació viva y sufrió lesiones relacionadas con picaduras de insectos y exposición prolongada al ambiente.

“El recién nacido fue encontrado sin ropa y con el cordón umbilical aún presente”, indicó la oficina forense en un comunicado.

Las autoridades también hallaron una placenta dentro de una bolsa de basura blanca a unos 50 pies del lugar, todavía unida a una parte del cordón umbilical.

Las autoridades buscan identificar al padre de la bebé

La oficina del forense solicitó la colaboración de cualquier hombre que haya mantenido relaciones sexuales con Kauffman entre julio y septiembre de 2025 para avanzar en la identificación del padre de la menor.

La audiencia preliminar de la acusada está programada para este miércoles.

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