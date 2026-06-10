Detienen al asesino de mujer estadounidense hallada muerta en México y rescatan a sus 7 hijos

Autoridades de Chiapas, México, detuvieron a Joseph Jude Butler Jr., señalado como presunto responsable del feminicidio de Makala Marie Pendley, ciudadana estadounidense de 30 años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 8 de junio en esa entidad mexicana.

Durante un operativo realizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, también fueron rescatados con vida los siete hijos de la víctima, quienes permanecían desaparecidos desde febrero de este año.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la mujer hallada sin vida fue identificada como Makala Marie Pendley, originaria de Indianápolis, Indiana. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y posteriormente reconocido con apoyo de la Embajada de Estados Unidos y familiares de la víctima.

Makala huyó de Indianápolis debido a que era violentada por su pareja, quien incluso secuestró a sus siete hijos en agosto del año pasado, pero los recuperó en Mérida, Yucatán, en ese mismo mes.

La madre y sus pequeños, de entre 1 y 12 años, volvieron a desaparecer el pasado 23 de febrero, por lo que las autoridades estadounidenses emitieron una nueva ficha de búsqueda.

UPDATE: Some sad news to share today. An Indiana woman who went missing earlier this year while traveling in Mexico with her seven children has been found dead, according to her family, though her children are safe.



Thirty-year-old Makala Pendley and her children were missing? pic.twitter.com/JiCZwDFMkH — The AWARE Foundation (@aware_the) June 9, 2026

De acuerdo con las investigaciones, Joseph, pareja sentimental de Makala, fue capturado tras un cateo en una propiedad y los niños fueron encontrados en buen estado de salud, quedando bajo resguardo de las autoridades mientras se coordina su entrega a familiares.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la necropsia determinó que la causa de muerte de la víctima fue un traumatismo craneoencefálico derivado de lesiones provocadas con un objeto corto-contundente.

Además, señaló que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por diversos delitos, entre ellos asalto, fraude, posesión ilegal de armas y violación, así como una orden de arresto vigente en Alaska.

El caso ha generado atención tanto en México como en Estados Unidos debido a la desaparición internacional de la madre y sus hijos, así como por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima en territorio chiapaneco. La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio.

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