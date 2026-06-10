Dos hermanas de 5 y 8 años murieron ahogadas tras colarse a la piscina de un vecino en Florida

Dos hermanas de 5 y 8 años murieron ahogadas después de ingresar a la piscina de una vivienda en Pensacola, Florida, en un hecho que las autoridades califican como una tragedia accidental.

Las menores, cuya identidad no ha sido divulgada, fueron encontradas inconscientes el lunes en una residencia ubicada en Gerhardt Drive. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y les practicaron maniobras de reanimación antes de trasladarlas a un hospital, donde ambas fueron declaradas muertas.

Durante una rueda de prensa ofrecida el martes y reseñada por WEAR-TV, el jefe de policía de Pensacola, Eric Winstrom, explicó que la investigación preliminar indica que la hermana mayor habría logrado acceder a la propiedad escalando una cerca antes de permitir la entrada de la menor a través de una puerta.

Una piscina con medidas de seguridad

Según las autoridades, la vivienda contaba con múltiples medidas de protección.

“No solo tenían una cerca de privacidad alrededor del patio trasero, sino también una cerca específica alrededor de la piscina para mantener alejados a los niños pequeños”, explicó Winstrom.

El funcionario señaló que los propietarios de la vivienda no se encontraban en casa al momento del incidente y describió el lugar como un patio que cumplía con las medidas de seguridad esperadas para una residencia con piscina.

Aunque las circunstancias exactas siguen bajo investigación, la policía maneja una hipótesis sobre lo ocurrido.

Winstrom planteó la posibilidad de que la menor de 5 años cayera al agua y comenzara a tener dificultades para mantenerse a flote, lo que habría motivado a su hermana mayor a intentar rescatarla.

“Es muy posible que la niña de 8 años haya perdido la vida intentando salvar a su hermana menor, que era una nadadora menos experimentada”, señaló.

Las autoridades aclararon que esta posibilidad forma parte de las líneas de investigación y aún no ha sido confirmada oficialmente.

Fueron vistas antes del incidente

La policía informó que varios testigos observaron a las niñas caminando por el vecindario aproximadamente una hora antes de que fueran encontradas en la piscina.

Para los investigadores, esta información ayuda a descartar otras hipótesis relacionadas con actos criminales.

“No hay indicios de que alguien las haya llevado hasta la piscina o intentado secuestrarlas”, afirmó Winstrom.

El jefe policial indicó que, con base en la información recopilada hasta el momento, no espera que se presenten cargos penales.

“Todos los adultos involucrados en este incidente hicieron lo correcto y aun así terminó en una tragedia”, declaró.

No obstante, precisó que la investigación continúa abierta y que las autoridades aún esperan los resultados de las autopsias para determinar con exactitud las circunstancias de las muertes.

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